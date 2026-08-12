Tańsze paliwo na stacjach jeszcze w sierpniu? Minister zdradził plan

Kierowcy mogą jeszcze w sierpniu doczekać się zmian na stacjach paliw. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że decyzja dotycząca ewentualnego powrotu programu Ceny Paliw Niżej ma zapaść w ciągu kilku dni, jeszcze w tym tygodniu. Minister zaznaczył jednocześnie, że rząd nie przesądził jeszcze o uruchomieniu rozwiązania i nie gra w tej sprawie na zwłokę.

Program CPN obowiązywał wcześniej od 29 marca do 30 czerwca. W jego ramach VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa został obniżony z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę – o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr dla oleju napędowego. Dodatkowo zastosowano mechanizm ceny maksymalnej na stacjach.

Obniżka cen paliw. Tym razem rząd rozważa prostsze rozwiązanie

Ewentualna nowa odsłona programu miałaby wyglądać inaczej. Z zapowiedzi wynika, że tym razem obniżona mogłaby zostać wyłącznie stawka VAT. Motyka wskazał, że właśnie taki ruch byłby rekomendowany jako pierwszy krok.

Jeżeli rząd zdecyduje się na powrót programu, rozwiązanie ma obowiązywać krótko. Minister energii przekazał, że nowy CPN miałby zostać wprowadzony na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Ostateczna decyzja ma jednak dopiero zapaść.

Problem z finansowaniem programu

Jedną z przeszkód jest kwestia pieniędzy. Elementem pakietu CPN miał być podatek od nadmiarowych zysków, z którego wpływy miały finansować obniżki. Minister energii wskazał jednak, że ustawa została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, co – według niego – zablokowało możliwość wykorzystania tego źródła finansowania.

Motyka ocenił, że nie było merytorycznych powodów do blokowania tego podatku. Jednocześnie zapewnił, że rząd będzie szukał sposobu na poradzenie sobie z sytuacją mimo problemów z finansowaniem programu.

Decyzja w ciągu kilku dni

Na rozstrzygnięcie kierowcy nie powinni długo czekać. Szef resortu energii zapowiedział, że decyzja w sprawie ewentualnego powrotu programu zostanie podjęta jeszcze w tym tygodniu. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są m.in. z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Jeśli rząd zdecyduje się na proponowany wariant, wsparcie obejmie drugą połowę sierpnia, a podstawowym narzędziem służącym do obniżenia cen na stacjach ma być zmniejszenie stawki VAT na paliwa.

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