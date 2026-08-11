Drożyzna na stacjach uderza w rząd. Najmocniej krytykują młodzi

Większość Polaków negatywnie ocenia działania rządu podejmowane w związku ze wzrostem cen paliw. Z sondażu Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM wynika, że 59 proc. respondentów uważa je za nieskuteczne. Przeciwnego zdania jest 23 proc. ankietowanych, natomiast 18 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

W grupie osób krytycznie oceniających rząd 27 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 32 proc. „zdecydowanie nie”. Z kolei 17 proc. badanych uznało działania władz za raczej skuteczne, a 6 proc. za zdecydowanie skuteczne.

Ceny paliw. Mężczyźni i kobiety podobnie oceniają rząd

Różnice między opiniami kobiet i mężczyzn są niewielkie. Wśród mężczyzn 62 proc. negatywnie ocenia działania rządu, a 23 proc. pozytywnie. Wśród kobiet odsetek krytycznych ocen wynosi 56 proc., natomiast pozytywnych również 23 proc.

Większe różnice widać w podziale na grupy wiekowe. Najbardziej krytyczni są respondenci w wieku 25–29 lat. Aż 71 proc. z nich uważa działania rządu za nieskuteczne, a tylko 15 proc. ocenia je pozytywnie.

W grupie 18–24 lata negatywnych odpowiedzi było 66 proc., a pozytywnych 20 proc. Taki sam odsetek krytycznych ocen – 66 proc. – odnotowano wśród osób w wieku 50–59 lat. Najlepiej działania rządu oceniają osoby powyżej 60. roku życia. Pozytywną opinię wyraziło 29 proc. z nich, choć nadal połowa badanych w tej grupie była niezadowolona.

Wykształcenie niewiele zmienia

Poziom wykształcenia nie powoduje dużych różnic w ocenie działań władz. Negatywnie wypowiada się 55 proc. osób z wykształceniem podstawowym, 58 proc. z zawodowym, 61 proc. ze średnim oraz 59 proc. z wyższym.

Znacznie większe różnice pojawiają się przy podziale według preferencji politycznych.

Wyborcy Konfederacji najbardziej krytyczni

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości działania rządu pozytywnie ocenia 7 proc. badanych, a negatywnie 83 proc. Jeszcze bardziej krytyczny jest elektorat Konfederacji – 92 proc. respondentów z tej grupy uważa działania władz za nieskuteczne, a tylko 6 proc. ma odmienne zdanie.

Inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Pozytywnie działania rządu ocenia 56 proc., negatywnie 28 proc., a 17 proc. nie ma zdania. W opracowaniu wskazano także, że opinię o nieskuteczności rządu wyraziło 79 proc. wyborców Konfederacji Korony Polskiej.

Badanie przeprowadzono od 3 do 5 sierpnia 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski, wykorzystując wywiady telefoniczne oraz internetowe.

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