Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Czterech Polaków z wielkimi pieniędzmi

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło to, na co wszyscy gracze czekali od dawna – rozbicie kumulacji. I stało się – dla gracza z Hiszpanii ten weekend z pewnością będzie niezapomniany. Wygrał bowiem ponad 71 mln euro.
Polacy także mają powód do radości. W naszym kraju odnotowano aż cztery wygrane czwartego stopnia o wartości ponad 200 tys. zł.
Jakie liczby wylosowano?
W piątek, 24 lipca, podczas losowania nr 689 w Eurojackpot wylosowano liczby:
4, 6, 8, 17, 22 oraz 7 i 10.
Wyniki losowania w Europie
Podczas ostatniego w tym tygodniu losowania padł w końcu jackpot. Odnotowano go w Hiszpanii, a szczęśliwy gracz wzbogacił się o 71 262 143,10 euro.
Trzech graczy z Niemiec trafiło nagrodę drugiego stopnia i każdy z nich wzbogacił się o 760 078,80 euro.
Padły aż 24 wygrane trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Chorwacji, Norwegii, Hiszpanii, Czechach i Finlandii. Szczęśliwi gracze otrzymają po 53 581,10 euro.
Tradycyjnie wśród zwycięzców prym wiedli Niemcy. Na 28 wygranych w trzech najwyższych kategoriach aż 15 odnotowano za naszą zachodnią granicą.
Wygrane w Polsce
Polakom również dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia, którą trafiło aż czterech graczy. Każdy z nich zainkasował po 207 191,10 zł, co z pewnością będzie miłym wakacyjnym zastrzykiem gotówki.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 48 wygranych piątego stopnia po 972,10 zł,
- 93 wygrane szóstego stopnia po 592,40 zł,
- 116 wygranych siódmego stopnia po 325,60 zł,
- 1283 wygrane ósmego stopnia po 104,40 zł,
- 2091 wygranych dziewiątego stopnia po 67,60 zł,
- 4485 wygranych dziesiątego stopnia po 57,60 zł,
- 6279 wygranych jedenastego stopnia po 55,90 zł,
- 26 250 wygranych dwunastego stopnia po 37,70 zł.
Na horyzoncie 45 mln zł
Rozbicie jackpota nie oznacza, że w puli zabraknie pieniędzy. W kolejnym losowaniu gracze będą walczyć o 45 mln zł.
Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 28 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia
- 370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl
- 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
- 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
- 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
- 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
- 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
- 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
- 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
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