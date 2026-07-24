Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Czterech Polaków z wielkimi pieniędzmi

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło to, na co wszyscy gracze czekali od dawna – rozbicie kumulacji. I stało się – dla gracza z Hiszpanii ten weekend z pewnością będzie niezapomniany. Wygrał bowiem ponad 71 mln euro.

Polacy także mają powód do radości. W naszym kraju odnotowano aż cztery wygrane czwartego stopnia o wartości ponad 200 tys. zł.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 24 lipca, podczas losowania nr 689 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 6, 8, 17, 22 oraz 7 i 10.

Wyniki losowania w Europie

Podczas ostatniego w tym tygodniu losowania padł w końcu jackpot. Odnotowano go w Hiszpanii, a szczęśliwy gracz wzbogacił się o 71 262 143,10 euro.

Trzech graczy z Niemiec trafiło nagrodę drugiego stopnia i każdy z nich wzbogacił się o 760 078,80 euro.

Padły aż 24 wygrane trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Chorwacji, Norwegii, Hiszpanii, Czechach i Finlandii. Szczęśliwi gracze otrzymają po 53 581,10 euro.

Tradycyjnie wśród zwycięzców prym wiedli Niemcy. Na 28 wygranych w trzech najwyższych kategoriach aż 15 odnotowano za naszą zachodnią granicą.

Wygrane w Polsce

Polakom również dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia, którą trafiło aż czterech graczy. Każdy z nich zainkasował po 207 191,10 zł, co z pewnością będzie miłym wakacyjnym zastrzykiem gotówki.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

48 wygranych piątego stopnia po 972,10 zł,

93 wygrane szóstego stopnia po 592,40 zł,

116 wygranych siódmego stopnia po 325,60 zł,

1283 wygrane ósmego stopnia po 104,40 zł,

2091 wygranych dziewiątego stopnia po 67,60 zł,

4485 wygranych dziesiątego stopnia po 57,60 zł,

6279 wygranych jedenastego stopnia po 55,90 zł,

26 250 wygranych dwunastego stopnia po 37,70 zł.

Na horyzoncie 45 mln zł

Rozbicie jackpota nie oznacza, że w puli zabraknie pieniędzy. W kolejnym losowaniu gracze będą walczyć o 45 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 28 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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