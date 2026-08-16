„Na TikToku mówili, że można”. Eksperci ostrzegają przed mitami o L4

W połowie kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące L4. Regulują one, co można, a czego nie można robić przebywając na zwolnieniu. Tymczasem jak zauważa Conperio, firma doradcza specjalizująca się w problematyce absencji chorobowych, kilka miesięcy po wejściu w życie zmian, w mediach społecznościowych pojawiła się fala uproszczonych i błędnych interpretacji nowych przepisów.

Najczęstsze mity o L4

Wśród najczęściej powielanych w mediach społecznościowych mitów pojawiają się m.in.:

że od kwietnia nastąpiła „rewolucja” w zasadach korzystania z L4,

że nowe przepisy znacząco rozszerzyły katalog dozwolonych aktywności podczas zwolnienia lekarskiego,

że już dziś można legalnie wykonywać pracę u innego pracodawcy podczas L4.

Eksperci Conperio podkreślają, że wiele takich przekazów stanowi zbyt daleko idące uproszczenie lub po prostu nie odpowiada obowiązującym przepisom. – TikTok nie jest źródłem prawa pracy. Tymczasem obserwujemy, że dla części pracowników krótkie filmy stają się podstawowym źródłem wiedzy o tym, co wolno robić podczas L4. Problem polega na tym, że internet premiuje proste i chwytliwe przekazy, a przepisy bywają znacznie bardziej złożone – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes firmy doradczej Conperio.

Eksperci wskazują, że obowiązujące od kwietnia przepisy w wielu obszarach doprecyzowują kwestie, które wcześniej budziły wątpliwości interpretacyjne. Co istotne, nie zmieniła się podstawowa zasada: wykonywanie pracy zarobkowej podczas L4 nadal może skutkować utratą prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia.

– W sieci można znaleźć materiały sugerujące, że wcześniej pracownik na L4 nie mógł wyjść do apteki czy zrobić podstawowych zakupów. To nieprawda. Takie czynności były dopuszczalne również wcześniej, o ile pozostawały zgodne z celem zwolnienia i nie utrudniały procesu leczenia. Nowe przepisy nie stworzyły tutaj nowego prawa, lecz uporządkowały i doprecyzowały obowiązujące zasady – wyjaśnia szef Conperio.

Można pracować u innego pracodawcy na zwolnieniu?

Jednym z najczęściej powielanych mitów jest przekonanie, że obecnie można pracować u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego. – Takie przepisy jeszcze nie obowiązują. To pokazuje, jak łatwo w mediach społecznościowych pomylić zapowiedzi zmian z obowiązującym prawem – podsumowuje Mikołaj Zając.

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