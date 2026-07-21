Rozbili bank w Eurojackpot. Czterech Polaków z wielką kasą

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło świetne wiadomości dla polskich graczy. Choć główna wygrana ponownie nie padła, a kumulacja nadal rośnie, wśród największych szczęśliwców znaleźli się również Polacy.

Aż cztery osoby z naszego kraju trafiły wygraną czwartego stopnia i zgarnęły po ponad 175 tys. zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 21 lipca, podczas losowania nr 688 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 8, 10, 17, 37 oraz 5 i 7

Wyniki losowania w Europie

Podczas pierwszego w tym tygodniu losowania ponownie nie padł jackpot. Odnotowano jednak prawdziwy wysyp wysokich wygranych. Pięciu graczy trafiło nagrodę drugiego stopnia i wzbogaciło się o 319 030,00 euro. Wygrane padły w Niemczech, Holandii i Islandii.

Padły także cztery wygrane trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Estonii, Szwecji i Finlandii. Szczęśliwi gracze otrzymają po 224 897,60 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia, którą trafiło aż czterech graczy. Każdy z nich zainkasował po 175 107,90 zł, co z pewnością będzie miłym wakacyjnym zastrzykiem gotówki.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

38 wygranych piątego stopnia po 1180,70 zł,

87 wygranych szóstego stopnia po 455,70 zł,

79 wygranych siódmego stopnia po 438,00 zł,

1394 wygrane ósmego stopnia po 76,40 zł,

1714 wygranych dziewiątego stopnia po 70,30 zł,

3330 wygranych dziesiątego stopnia po 66,80 zł,

6378 wygranych jedenastego stopnia po 42,10 zł,

23 801 wygranych dwunastego stopnia po 36,00 zł.

Na horyzoncie gigantyczna kumulacja

Brak głównej wygranej oznacza, że kumulacja ponownie wzrosła. W kolejnym losowaniu gracze będą walczyć o 300 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 24 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

370 605,60 zł– 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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