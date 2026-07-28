Ministerstwo Finansów wycofuje się z ważnych zmian. Dobra wiadomość dla milionów podatników

Resort finansów znacząco zmniejszył zakres przygotowywanej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Z projektu zniknęła większość rozwiązań, które wcześniej budziły największe kontrowersje wśród podatników i przedsiębiorców.

Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z planowanych modyfikacji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ministerstwo odstąpiło również od kilku innych propozycji mających uszczelnić przepisy dotyczące PIT i CIT.

Nie będzie zmian w ryczałcie

W najnowszej wersji projektu nie ma już planowanych podwyżek stawek ryczałtu. Resort zrezygnował z pomysłu wprowadzenia 15-proc. i 17-proc. stawek dla przychodów z najmu na rzecz podmiotów powiązanych.

Wycofano także propozycję wyższego ryczałtu dla części usług wykonywanych bez zatrudniania pracowników. Oznacza to, że osoby rozliczające się ryczałtem zachowają dotychczasowe zasady.

Informatycy zachowają ulgę IP Box

Ministerstwo Finansów odstąpiło również od ograniczeń dotyczących preferencji IP Box. W praktyce oznacza to, że informatycy i inni podatnicy korzystający z tej ulgi nadal będą mogli stosować 5-proc. stawkę podatku dochodowego, nawet jeśli nie zatrudniają pracowników.

Bez zmian pozostanie także ulga mieszkaniowa. Resort wycofał się również z pomysłu ograniczenia zwolnienia z PIT przy sprzedaży poleasingowych samochodów otrzymanych wcześniej od najbliższej rodziny. Nadal będzie można także wstecznie zmieniać stawki amortyzacji.

Część zmian pozostaje w projekcie

Ministerstwo nie zrezygnowało jednak ze wszystkich propozycji. W projekcie nadal znajduje się abolicja dla spółek korzystających z estońskiego CIT, które utraciły prawo do tej formy opodatkowania wyłącznie z powodu nieterminowego sporządzenia sprawozdania finansowego.

Projekt przewiduje również złagodzenie wymogu zatrudniania co najmniej trzech pracowników w spółkach rozliczających się estońskim CIT. Zachowana została także propozycja wprowadzenia definicji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Korzystniejsze rozwiązania dla małżonków

Projekt utrzymuje także zmiany dotyczące małżonków z rozdzielnością majątkową. Świadczenia wypłacane na zaspokojenie potrzeb rodziny mają być traktowane tak samo jak w przypadku małżonków pozostających we wspólności majątkowej.

W ustawie o PIT ma zostać również zapisane prawo do odliczania strat z lat ubiegłych przy obliczaniu daniny solidarnościowej. Jednocześnie projekt wyklucza możliwość stosowania innych odliczeń przy ustalaniu tej daniny.

Projekt czeka na dalsze prace

Eksperci oceniają, że ograniczenie zakresu nowelizacji zwiększa szanse na jej dalsze procedowanie i ostateczne wejście w życie.

Projekt nie został jeszcze przyjęty przez rząd. W pierwszej kolejności ma zostać rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów.

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