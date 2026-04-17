Pilny komunikat ZUS. Ci seniorzy otrzymają wyższe świadczenia

Wraz z początkiem tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął przeliczenie tze. emerytur czerwcowych. Teraz instytucja informuje o zakończeniu procesu. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 r. dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez ZUS.

Łącznie przeliczono 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw, co oznacza realizację na poziomie 99,7 proc. ZUS wskazuje, że w niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych.

Czerwcowe emerytury przeliczone. Seniorzy zyskali 163 zł

Z danych zamieszczonych przez ZUS wynika, że w wyniku przeliczenia 133,1 tys. osób (61 proc.) otrzymało wyższe świadczenie, a w 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia nie zmieniła się. – Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń (np. w przypadku renty wdowiej) – wyjaśnia ZUS.

Jak podaje Zakład, dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł. Z szacunków instytucji wynika, że seniorzy zyskali średnio 163,36 zł miesięcznie.

ZUS poinformował również, że przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury – stanowiły 91 proc. wszystkich spraw. Pozostałe 9 proc. dotyczyło renty rodzinnej. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat (55,9 proc.).

ZUS przeliczał świadczenia z urzędu. Oznacza to, że klienci nie musieli składać wniosków w tej sprawie, czyli nie wymagano od nich dodatkowych formalności.

Przypomnijmy, że problem z czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. W ubiegłym roku parlamentarzyści naprawili ten błąd i jednogłośnie przyjęli nowe przepisy, które weszły w życie na początku 2026 roku. Przewidują one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu ma prawo o do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury ustalono tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku.

