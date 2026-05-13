W co zainwestowalibyśmy 100 tys. zł? Odpowiedzi Polaków zaskakują

W badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Mennicy Skarbowej respondentów zapytano: "W co zainwestowałbyś 100 tys. złotych?". Nie zaskakuje fakt, że najpopularniejszym wyborem inwestycyjnym Polaków są nieruchomości na które wskazało 25 proc. respondentów. Niespodzianką może być natomiast to, że na drugim miejscu znalazło się złoto (19 proc.).

— Jeszcze kilka lat temu złoto było traktowane jako niszowe rozwiązanie. Dzisiaj widzimy, że coraz częściej staje się jednym z podstawowych wyborów inwestycyjnych Polaków. Wielu inwestorów po prostu dywersyfikuje swój portfel i dodaje do niego właśnie złoto, obok nieruchomości czy akcji spółek giełdowych — komentuje Adam Stroniawski, członek zarządu Mennicy Skarbowej, największego dostawcy złota inwestycyjnego w Polsce.

Popularność złota to efekt niedawnych wzrostów notowań jego notowań na rynkach. Z danych Mennicy Skarbowej wynika, że Polacy kupili w zeszłym roku ok. 20 ton złota inwestycyjnego. Najczęściej wybierano małe gramatury, które łatwo sprzedać na całym świecie lub wymienić na towary. Popularne są także złote monety bulionowe, które w niektórych krajach pełnią funkcję oficjalnego środka płatniczego.

Z danych, które przytacza „Parkiet” wynika, że kolejne miejsca w zestawieniu zajęły obligacje i lokaty bankowe (niemal 10 proc. wskazań), a także akcje spółek giełdowych (6-7 proc.). Kryptowaluty wskazywało zaledwie 5 proc. respondentów. Zwraca uwagę fakt, że aż 17 proc. ankietowanych nie potrafiło wymienić preferowanej formy inwestycji, co może świadczyć o wciąż ograniczonej wiedzy finansowej części społeczeństwa.

Badanie pokazuje istotne różnice w podejściu do inwestowania w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Młodsi respondenci (25–34 lata) rzadziej pozostają niezdecydowani (11 proc.) i częściej wybierają konkretne formy inwestowania. Starsi uczestnicy badania (45-65 lat) znacznie częściej udzielali odpowiedzi “nie wiem” (21 proc.), a jeśli już coś wybierali to zwykle były to obligacje (11 proc.).

Z badania wynika, że kobiety stawiają na nieruchomości (32 proc.), a mężczyźni na złoto (22 proc.). Z kolei mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) najczęściej wskazywali akcje (10 proc.), podczas gdy osoby z terenów wiejskich nieruchomości (30 proc.).

Badanie ARC Rynek i Opinia przeprowadzono metodą CAWI na grupie 1020 Polaków w marcu 2026 r.

