AI wyprze kurierów? Padła zapowiedź zwolnienia 700 tys. osób

Sztuczna inteligencja i roboty coraz śmielej wkraczają do branży logistycznej. Richard Liu, prezes chińskiej grupy e-commerce JD.com, zapowiedział, że w przyszłości nawet 700 tys. kurierów może zostać zastąpionych przez autonomiczne maszyny wyposażone w AI. O sprawie poinformował Bankier.pl.

Jak podkreślił przedsiębiorca, w dłuższej perspektywie roboty będą samodzielnie dostarczać przesyłki, a tradycyjni kurierzy przestaną być potrzebni. Nie wskazał jednak, kiedy taki scenariusz miałby się urzeczywistnić.

Pierwsze roboty już pracują

Według informacji przytoczonych przez Bankier.pl część projektów jest już testowana. Na lotnisku w Shenzhen roboty rozwożą posiłki pasażerom oczekującym przy bramkach, a inne autonomiczne urządzenia dostarczają zaopatrzenie do sklepów, korzystając z transportu publicznego.

Richard Liu zwraca uwagę, że rozwój automatyzacji stworzy również nowe miejsca pracy związane z obsługą, serwisowaniem i naprawą robotów. Jego zdaniem maszyny nie są bezawaryjne, dlatego nadal będą potrzebni wykwalifikowani pracownicy odpowiedzialni za ich utrzymanie.

Chiny stawiają na robotykę i AI

Zapowiedzi wpisują się w szerszą strategię chińskich władz. Nowy plan rozwoju gospodarczego zakłada intensywny rozwój robotyki oraz praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji jako jednego z głównych motorów wzrostu gospodarczego.

Jednocześnie w Chinach trwa dyskusja o skutkach automatyzacji dla rynku pracy. Szczególne obawy dotyczą pracowników fizycznych zatrudnionych m.in. w logistyce i produkcji. Szacuje się, że grupa ta liczy już około 320 mln osób. Z kolei wśród młodych stopa bezrobocia przekracza 16 proc.

Powstaną nowe zawody

Chińskie władze zapowiadają działania mające ograniczyć skutki zmian technologicznych. Ministerstwo odpowiedzialne za rynek pracy wskazuje, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji pojawiają się nowe specjalizacje, takie jak trenerzy AI czy piloci dronów. Mają one częściowo zrekompensować ubytek miejsc pracy w zawodach najbardziej narażonych na automatyzację.

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