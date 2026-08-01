Wypłata środków z PPK jednak się nie opłaca? Ważne ostrzeżenie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) cieszą się coraz wiekszą popularnością w Polsce. Szacuje się, że w ramach programu oszczędza obecnie ponad 4,3 mln polskich pracowników. Przybywa również osób, które decydują się na wcześniejszy zwrot zgromadzonych środków.

KNF odradza wypłatę środków z PPK

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że w 2025 roku wartość takich wypłat wyniosła 232,5 mln zł. To o 71 proc. więcej niż rok wcześniej. Komisja wskazuje, że zwrot może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń.

– Obecnie utrzymuje się tendencja wycofywania zgromadzonych przez uczestników PPK środków w ramach zwrotu, co może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń po uzyskaniu uprawnień do wypłaty środków po osiągnięciu 60. roku życia – ocenia KNF.

Instytucja uważa, że przypadający na ten rok przegląd funkcjonowania programu (zgodnie z ustawą przegląd zasad i działania PPK przez rząd następuje co najmniej raz na cztery lata). W jej ocenie powinna być to okazja do „dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu, w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK".

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Pracownicy uczestniczący w programie co miesiąc mają potrącane 2 proc. swojego wynagrodzenia, a pracodawca zobowiązany jest do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

Uczestnicy mogą wypłacić środki nawet po miesiącu odkładania. Wypłacający odzyskują wszystkie swoje składki i dodatkowo składki pracodawcy (70 proc. z nich trafia na ich konto bankowe, a 30 proc. na konto w ZUS). Wcześniejszy zwrot wiąże się jednak z utratą wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa.

Czytaj też:

Miliony Polaków czekały na te zmiany. Rząd podjął decyzję ws. PPK Czytaj też:

Podatek od posiadanych pieniędzy? Nie było go, ale już będzie