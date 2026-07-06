Miliony Polaków czekały na te zmiany. Rząd podjął decyzję ws. PPK

Ponad 4,3 mln osób oszczędza już w Pracowniczych Planach Kapitałowych, dlatego tegoroczny przegląd programu budził duże oczekiwania. Ostatecznie jednak zmiany w PPK okazały się znacznie skromniejsze, niż wcześniej zapowiadano. Nie będzie ani wyższej dopłaty rocznej, ani częstszego autozapisu uczestników.

Zmiany w PPK ograniczyły się do jednej nowelizacji

Przegląd funkcjonowania programu miał być okazją do wprowadzenia szeregu ułatwień dla uczestników i pracodawców. Ostatecznie uchwalona nowelizacja zmieniła jedynie sposób doręczania wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Od teraz takie wezwania będą przekazywane pracodawcom za pośrednictwem profilu informacyjnego w ZUS, a nie – jak wcześniej – w formie papierowej. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zgłaszają pracowników do ubezpieczeń społecznych, ale nie figurują w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR.

Nie będzie wyższej dopłaty rocznej

Jedną z najczęściej dyskutowanych propozycji było podniesienie dopłaty rocznej z obecnych 240 zł do 360 zł oraz wprowadzenie mechanizmu jej waloryzacji.

Tegoroczna nowelizacja nie przewidziała jednak takich zmian. Oznacza to, że kolejne dopłaty, które trafią na rachunki uczestników w 2027 roku za oszczędzanie w 2026 roku, najprawdopodobniej pozostaną na dotychczasowym poziomie 240 zł.

Autozapis nadal na dotychczasowych zasadach

Nie zmienią się także przepisy dotyczące automatycznego zapisywania do programu.

W trakcie prac pojawiały się propozycje, aby autozapis odbywał się co trzy lata zamiast co cztery, wzorem brytyjskiego systemu. Rozważano również objęcie automatycznym zapisem pracowników w wieku od 55 do 70 lat.

Żadna z tych propozycji nie została jednak przyjęta. Nadal osoby z tej grupy wiekowej mogą przystąpić do PPK wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Program nadal zyskuje nowych uczestników

Pomimo braku większych zmian zainteresowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi utrzymuje się na wysokim poziomie. Obecnie w programie oszczędza już ponad 4,3 mln osób, a tylko w maju dołączyło do niego około 37 tys. nowych uczestników.

Na popularność programu wpływają przede wszystkim wyniki osiągane przez fundusze PPK oraz możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków w określonych sytuacjach. Mimo to najważniejsze postulaty dotyczące wyższych dopłat i zmian w zasadach autozapisu zostały odłożone na później.

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