Ci Polacy uważają, że bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej. Sondaż dla „Wprost”

Dyskusję wokół wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet wywołała wypowiedź ministry funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zasugerowała, że kobiety posiadające dzieci mogłyby zachować prawo do emerytury w wieku 60 lat, natomiast kobiety bezdzietne przechodziłyby na świadczenie na takich samych zasadach jak mężczyźni, czyli po ukończeniu 65 lat.

Pomysł szefowej Polski 2050 wzbudził spore kontrowersje. Suchej nitki nie zostawiła na nim koleżanka Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W jej ocenie państwo nie powinno różnicować wieku emerytalnego kobiet na podstawie tego, czy mają dzieci. Takie rozwiązanie uderzałoby również w osoby, które chciały zostać rodzicami, ale z powodów zdrowotnych nie mogły.

– To jest okrutne. To jest mówienie o tym, że jeżeli kobieta dzieci mieć nie może, to należy ją karać dłuższą pracą, zamiast jej pomóc, na przykład dostępnym in vitro finansowanym z budżetu państwa – powiedziała szefowa resortu rodziny.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że decyzja o posiadaniu dzieci należy do prywatnej sfery życia. Jej zdaniem państwo nie powinno wywierać presji na obywateli za pomocą przepisów emerytalnych.

Bezdzietne Polki powinny pracować dłużej? Polacy sceptyczni

Co na ten temat myślą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”. Okazuje się, że niemal co czwarty z nas (24,8 proc.) uważa, że bezdzietne kobiety powinny przechodzić na emeryturę później niż kobiety posiadające potomstwo. Przeciwnego zdania jest 56,3 proc. ankietowanych, a 18,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.