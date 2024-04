Już nie CIECH. Producent sody „otwiera nowy rozdział”

Ciech to istniejąca od 130 lat firma, jeden z czołowych światowych producentów sody, która używana jest m.in. do produkcji szkła. Wykorzystuje do tego własne źródła wapienia i soli kamiennej. Zakład wytwarza zarówno sodę ciężką, jak i sodę lekką oraz wodorowęglan sodu. Sama nazwa firmy nie jest dziełem przypadku: w latach 60. Ubiegłego wieku zakład przemianowano na Centralę Handlu Zagranicznego CIECH, a sam CIECH to skrót nazwy Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów.

CIECH zamieni się w Qemeticę

Swojsko brzmiący CIECH zmieni się w Qemeticę, ale nie stanie się to od razu. Zmiana nazwy ma odbywać się stopniowo w maju i czerwcu w poszczególnych zakładach produkcyjnych grupy w Polsce i za granicą.

— Zamykamy rozdział Centrali Importowo-Eksportowej Chemikaliów, otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica – chemicznej grupy napędzającej wiele branż gospodarki na wszystkich kontynentach. Dlatego ze zmianą nazwy łączy się także przyjęcie kluczowych zamierzeń strategii biznesowej na kolejne sześć lat – powiedział Kamil Majczak, prezes Ciechu.

Celem na 2026 r. jest pozyskanie 10 patentów wspierających konkurencyjność firmy. — Nadal będziemy eksplorować europejski rynek start-upów w poszukiwaniu rozwiązań z obszaru clean technology czy nowych biznesów, już dla Qemetiki — zapowiada Majczak.

