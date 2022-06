Najlepsi z najlepszych. „Wprost” nagrodził ambasadorów, liderów i tych, którzy rozwijają się najszybciej

Redakcja Wprost nagrodziła 13 czerwca w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie firmy, które w wyróżniły się w trzech kluczowych kategoriach. Statuetki odebrali laureaci rankingu 200 Największych Przedsiębiorstw 2022, czyli firma, które na rynku radzą sobie najlepiej i pozostają pod kontrolą polskich właścicieli. Wyróżniliśmy jednak nie tylko firmę, która zajęła pierwsze miejsce pod względem rocznych obrotów, ale także tę, która najszybciej się rozwija, czyli zwycięzcę rankingu Gepardów i największego polskiego eksportera, czyli Ambasadora 2022 roku.

„Mamy rekord wszech czasów. Bazując na danych finansowych z 2021 roku, 200 największych polskich firm zgromadziło w sumie ponad 988 mld zł przychodów. Dla porównania, w pandemicznym 2020 cała dwusetka wypracowała w sumie 768 mld zł, czyli o jedną piątą mniej. Ale to nie wszystko, bo pozytywnych niespodzianek jest więcej” – napisał autor raportu Szymon Krawiec. Kto na tym rekordzie najbardziej skorzystał?

Największa Polska Firma 2022 roku

W kategorii na największą polską firmę roku nie było niespodzianek. Podobnie jak przed rokiem, statuetka ta trafiła na ręce koncernu PKN Orlen. Działania, które mają na celu dywersyfikację biznesu, a także konsolidację spółek z kluczowych dla bezpieczeństwa kraju sektorów sprawiły, że koncern zajął pierwsze miejsce w rankingu 200 Największych Polskich Firm Wprost. Przejęcie Energi, Ruchu, a także fuzja z Lotosem i PGNiG pozwolą na stworzenie silnego koncernu multienergetycznego, którego znaczenie podkreślał niedawno premier Mateusz Morawiecki. "Jest to fuzją, która ma wzmocnić polskie przedsiębiorstwo. Zrobić z niego dużego czempiona, naprawdę środkowoeuropejski koncern multienergetyczny i zwiększyć jego siłę zakupową" – mówił premier.

– Podziękowania za ten ranking dla „Wprost”, za to, że naświetlacie nasze narodowe dobro, że pokazujemy się jako gospodarka, w środkowej Europie, która pięknie się rozwija – powiedział Piotr Sabat, członek zarządu ds. rozwoju w PKN Orlen. – Ta nagroda to dla nas to też ogromne zobowiązanie. Budujemy pozycję na dwóch filarach rozwoju – inwestycjach i akwizycjach. Odpowiadamu nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ale także całego obszaru Europy środkowej. Ta nagroda to ogromne wyróżnienie i ogromne zobaowiązanie – dodał.

Polscy Ambasadorzy, czyli to oni robią najlepszą reklamę Polsce

Druga statuetka, która została wręczona podczas gali, trafiła do zwycięzcy rankingu Polskich Ambasadorów 2022 roku, czyli firm, która najwięcej eksportują za granicę, a ich produkty są tam najchętniej kupowane. Polska stała się drugim na świecie eksporterem sprzętu AGD, słyniemy także ze swoich mebli i okien. Jednak pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu zajęła firma z zupełnie innej branży. Jej domeną jest przemysł ciężki.

Od lat trudno nazwać ją już wyłącznie firmą polską, stała się bowiem graczem międzynarodowym. Działa na trzech kontynentach i zatrudnia blisko 35 tysięcy osób. Jest światowym liderem w produkcji miedzi, srebra, molibdenu, niklu, czy palladu, czyli surowców, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój najnowszych technologii. Zwycięzcą rankingu jest KGHM Polska Miedź.

– Jestem ogromnie zaszczycony, to wielki honor odbierać tę nagrodę w imieniu naszych górników, hutników, przeróbkarzy, wszystkich, którzy u nas pracują. Jesteśmy ambasadorem nie tylko przez to, że nasze produkty trafiają na cały świat, ale też przez to, że jesteśmy obecni w wielu krajach – powiedział przedstawiciel KGHM Polska Miedź.

Polskie Gepardy, czyli ci, których trudno dogonić

Ostatnią nagrodę odebrał zwycięzca rankingu Polskich Gepardów, czyli firm, które są niekwestionowanymi liderami w tempie rozwoju. Nasz laureat sam zrobił z tego swoje hasło. Prowadzimy w zielonej zmianie – chwali się firma. Według strategii do 2050 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną i dostarczać 100 proc. zielonej energii do swoich klientów. Jest to ogromne wyzwanie, gdyż mówimy o największym producencie energii elektrycznej w Polsce. Gepardem 2022 roku została Polska Grupa Energetyczna.

– Dziękuję w imieniu zarządu i całej 40-tysięcznej załogi. To pokazuje, że nasze działania mają sens. Chcemy rozwijać nasze projekty OZE. Będziemy rozbudowywać nasze farmy na Bałtyku, mamy bardzo ambitny plan farmy fotowoltaicznej i gotowe akwizycje na wiatraki na lądzie. Prowadzimy w zielonej zmianie, prowadzimy w rozwoju polskiej gospodarki – powiedział Piotr Sudol, dyrektor pionu finansów PGE.

