Joe Biden gotowy na uwolnienie zapasów ropy naftowej. Mowa o milionie baryłek dziennie

Stabilizacja cen ropy naftowej i gazu ziemnego na światowych rynkach jest obecnie jednym z najważniejszych zadań z gospodarczego punktu widzenia. Ze względu na rozpoczęcie przez Rosję ponad miesiąc temu wojny na Ukrainie, oba surowce bardzo mocno podrożały. Problemy potęgują także sankcje i embargo na import rosyjskich węglowodorów, na które już zdecydowały się Stany Zjednoczone i Australia, a o którym ciągle decyduje Unia Europejska. Wczoraj premier Matusz Morawiecki zapewnił, że Polska zrezygnuje z rosyjskiego gazu, ropy i węgla do końca 2022 roku. Zrobi to nawet bez zgody KE.

Na rynku brakuje ropy naftowej

Brak rosyjskiej ropy spowodował na rynku duże braki, które przełożyły się na dużo wyższe ceny surowca. Rosja jest drugim po Arabii Saudyjskiej eksporterem ropy, więc nagłe odcięcie dostaw było dla rynku szokiem. Rozwiązania takiej sytuacji są obecnie dwa. Jedno dość proste, ale wymagające zgody politycznej największych gospodarek świata, a drugie wymagające długich i zapewne niełatwych negocjacji.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

To trudniejsze, to uzyskanie zgody wewnątrz państw OPEC+ na zwiększenie wydobycia ropy naftowej przez państwa, które mają taką możliwość, ale przez ostatnie lata były na cenzurowanym ze względu na swoje zachowania pozagospodarcze. Mowa przede wszystkim o Wenezueli i Iranie. Ten pierwszy kraj wydobywa obecnie około 700-800 tys. baryłek ropy dziennie, a po zniesieniu amerykańskich sankcji, mogłoby to być nawet około 1 miliona baryłek. Dodatkowe 2 miliony może dostarczyć Iran, który również – ze względu na swój program atomowy – jest objęty sankcjami Zachodu. Przy dodatkowym zwiększeniu wydobycia w innych krajach, pozwoliłoby to na zapełnienie luki po ropie Ural.

Stany Zjednoczone uruchomią rezerwy strategiczne

Łatwiejszym sposobem i możliwym do osiągnięcia niemal natychmiast, jest uwolnienie rezerw strategicznych, które posiadają największe gospodarki świata. Wszystko wskazuje na to, że zrobią to Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden rozważa dostarczenie na rynek nawet miliona baryłek ropy naftowej dziennie, czyli tyle, ile mogłaby wydobywać gospodarka Wenezueli. Surowiec będzie pochodził z magazynów strategicznych USA.

Już w listopadzie Biden pozwolił na uruchomienie ponad 60 milionów baryłek z magazynów w kawernach solnych w Luizjanie i Teksasie. Był to wtedy największy w historii USA tego typu ruch. Eksperci twierdzą, że USA posiadają zapasy na poziomie 600 milinów baryłek. Rynki już zareagowały na deklaracje prezydenta Bidena. Cena baryłki spadła już o 5 proc.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Naimski o spotkaniu z Joe Bidenem: Bardzo konkretne i bardzo przyjazne