Naimski o spotkaniu z Joe Bidenem: Bardzo konkretne i bardzo przyjazne

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden będzie miała wymierne efekty. Takie wnioski można wyciągnąć ze słów Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. Minister opowiedział o atmosferze, w jakiej toczyły się rozmowy z Joe Bidenem.

– Były bardzo konkretne i bardzo przyjazne. Toczyły się w atmosferze zrozumienia między gośćmi na czele z prezydentem Bidenem, ale równocześnie powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To jest właśnie powód tego spotkania – powiedział Piotr Naimski. – Było to spotkanie bardzo poważne i bardzo znaczące w kontekście przyszłości – dodał.

Polska chce się uniezależnić od Rosji

Piotr Naimski mówił także o ruchach rządu, których można się spodziewać w najbliższym czasie. Chodzi o decyzje dotyczące importu surowców energetycznych z Rosji. Pierwsze zapowiedzi mają paść już dziś z ust premiera Mateusza Morawieckiego.

– Możemy się spodziewać, że pan Premier będzie mówił o konieczności nałożenia sankcji na Rosję, które mogą spowodować wśród rosyjskich polityków ponowne przemyślenie sytuacji. Chodzi o embargo na rosyjski węgiel, ropę naftową i gaz – zapewnił.

A poziom naszego uzależnienia od rosyjskich surowców jest obecnie duży. Polska sprowadza nie tylko gaz i ropę naftową, ale także duże ilości węgla opałowego.

– Sprowadzamy z zagranicy – w znacznej mierze z Rosji – węgiel, który jest takiej jakości, o jaką trudno w polskich kopalniach. Musimy znaleźć innych dostawców, a tacy oczywiście są. Na świecie to m.in. Australia, czy południowa Afryka. Może się on okazać nieco droższy od rosyjskiego, ale jesteśmy w stanie ponieść taki koszt, aby wspierać walczącą Ukrainę – mówił Piotr Naimski.

Ceny surowców powinny się stabilizować

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej odniósł się także do cen surowców na światowym rynku. Jego zdaniem, w najbliższym czasie należy się jeszcze spodziewać podwyższonych cen, ale z czasem powinno się to zacząć stabilizować.

– Trudno dziś wyrokować, jak będą się kształtowały ceny surowców. To zależy głównie od tego, jak szybko w zachodniej Europie nastąpi otrzeźwienie. Gazoporty w Europie są w stanie odbierać surowiec z innych źródeł. TO wymaga pewnych inwestycji, które zajmą około roku. W tym czasie można się obawiać, że na rynku będzie trochę mniej gazu, a przez to ceny nieco wzrosną – tłumaczył. – Jeśli chodzi o ropę naftową, to jest to kwestia zwiększenia produkcji ropy naftowej w krajach, w której produkuje się jej najwięcej. Nie spodziewałbym się jednak w najbliższym czasie znaczących obniżek na stacjach benzynowych – dodał.

