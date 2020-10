Ilu jest chorych na koronawirusa w Wielkiej Brytanii? Nie wiadomo przez banalny błąd

O bardzo niecodziennym błędzie poinformowała brytyjska służba zdrowia. Okazuje się, że z powodu użycia niewłaściwej wersji arkuszu programu Microsoft Excel, Public Health England błędnie raportowała liczbę zachorowań.

Źle zliczone testy

Do błędu doszło w momencie zbierania danych dotyczących liczby pozytywnych wyników testów na koronawirusa. PHE zleca badania laboratoriom zewnętrznym, które następnie zsyłają dane do instytucji państwowej. Informacje z kilku laboratoriów zastały wprowadzone do jednego arkuszu Excel. Problem w tym, że była to stara wersja XLS, która pozwala na wprowadzenie maksymalnie 65 tys. pozycji. Gdyby użyto właściwego, zmieściłby on ponad milion wpisów. Specjaliści zaznaczają, że w praktyce, każdy przypadek zajmuje w Excelu kilka komórek, co oznacza, że w rzeczywistości, jeden arkusz XLS mógł zmieścić tylko 1400 pozytywnych wyników. Gdy podczas wgrywania danych limit został osiągnięty, reszta przepadała.

Przedstawiciele brytyjskiej służby zdrowia przyznali, że do błędu doszło tylko dlatego, że postępowali zgodnie z przyjętymi procedurami i na legalnym oprogramowaniu dostępnym na komputerach. Jednocześnie przedstawiciele PHE zaznaczyli, że są niemal pewni, że błąd nie występował wcześniej, niż dane przedstawione w zeszłym tygodniu.