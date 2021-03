Pożar serwerów we Francji zakłócił raportowanie o zakażeniach koronawirusem

Według radiostacji efekty pożaru odczuły laboratoria w Polsce, prowadzące badania na obecność koronawirusa w naszym kraju. Chodzi o te laboratoria, które wykorzystywały system obsługiwany przez serwery OVH umieszczone we Francji.

Przypomnijmy, pożar serwerowni w Strasburgu doprowadził do wielkiej awarii i problemów z dostępem do serwisów. Miał miejsce z 9 na 10 marca.

Pożar zniszczył serwerownię

Octave Klaba, który jest twórcą OVH, na bieżąco informował na Twitterze o zniszczeniach w serwerowni. Jak się okazało, pożar wybuchł w nocy i bardzo długo trwała akcja dogaszania ognia. Jak podał Klaba, w pożarze nikt nie ucierpiał. Poważne są jednak straty materialne – ucierpiała cała serwerownia. Technicy szybko zaczęli prace nad przewróceniem części sprzętu do użytku.

OVH: potężne bazy danych

OVH – On Vous Héberge – to przedsiębiorstwo hostingowe działające w wielu krajach Europy, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Czechach czy Polsce. Serwery wirtualne oraz dedykowane korzystają z sieci serwerowej zbudowanej we Francji. Jak wynika z informacji o firmie, On Vous Héberge dysponuje 18 centrami danych umieszczonymi we Francji, Kanadzie, Polsce, Singapurze oraz Australii.

Czytaj też:

Pożar serwerowni w Strasburgu. Problemy ma teraz nawet Katolicka Agencja Informacyjna