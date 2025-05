„Perlage” na wyłączność. Przełomowy wyrok korzystny dla Cisowianki

Naczelny Sąd Administracyjny 6 maja 2025 roku wydał prawomocny wyrok, który kończy trwający blisko 11 lat spór dotyczący prawa do znaku towarowego „perlage”. Sąd przyznał firmie Nałęczów Zdrój wyłączne prawo do używania tego słowa jako znaku towarowego na wodę mineralną. Sprawa dotyczyła słownego znaku, a nie wersji graficznej, która była już wcześniej chroniona.

Decyzja sądu

W efekcie decyzji NSA, sprawa wraca do Urzędu Patentowego RP, który — związany wyrokiem sądu — ma wydać decyzję o rejestracji znaku „perlage” na rzecz producenta Cisowianki. Oznacza to, że od tej pory żaden inny podmiot nie będzie mógł posługiwać się tym oznaczeniem na rynku polskim w kontekście wody mineralnej.

Wyrok ma znaczenie nie tylko dla samego producenta, ale również dla całego rynku znaków towarowych. Jak wyjaśnia pełnomocniczka Nałęczów Zdrój, mecenas Joanna Skrzeczkowska, sąd wskazał, że przy ocenie opisowości znaków w języku obcym należy brać pod uwagę realną znajomość tego języka przez przeciętnego polskiego konsumenta. W przypadku słowa „perlage”, pochodzącego z języka francuskiego, NSA uznał, że dla większości polskich nabywców ma ono charakter fantazyjny, a nie opisowy.

Ważny wyrok

NSA wydał wyrok reformatoryjny — oznacza to, że nie tylko uchylił wcześniejsze decyzje Urzędu Patentowego oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale też rozstrzygnął sprawę co do istoty.

Dotychczas marka korzystała z ochrony znaku słowno-graficznego „perlage”, a rejestracja samego słowa dodatkowo umacnia pozycję Cisowianki Perlage jako marki premium.

Znak towarowy słowny zapewnia szerszą ochronę niż wersja graficzna, ponieważ obejmuje samo słowo niezależnie od jego formy wizualnej. Dla Nałęczów Zdrój oznacza to wyłączność na „perlage” w kontekście wody mineralnej na całym terytorium Polski.

