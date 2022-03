Rzecznik Rosnieftu potwierdził atak hakerski. Anonymous poinformowali, że zniszczyli część przejętych danych

Grupa Anonymous, której członkowie coraz częściej są określani mianem nie hakerów, a haktywistów (połączenie słów „aktywiści” i hakerzy”), już w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainie zapowiedziała, że dostępnymi sobie sposobami zdestabilizuje sytuację w rosyjskim internecie oraz będą blokowali rządowe strony. Bezpieczne nie są również strony internetowe najważniejszych rosyjskich firm.

Hakerzy z Anonymous twierdzą, że zdobyli dostęp do 20 terabajtów danych, w tym kopii zapasowych laptopów kierownictwa firmy, a pobrane dane „będą teraz przeglądane”. Anonymous „nie planuje publikacji wszystkich danych”.

Burkhard Woelki, rzecznik prasowy Rosnieftu w Niemczech, poinformował, że rozmiarów szkód po ataku hakerów „nie można na razie oszacować”. W jego ocenie włamanie nie wpłynęło na funkcjonowanie rafinerii w Schwedt, realizowane są planowane dostawy w regionie Berlina i Brandenburgii. Rosnieft to największy koncern naftowy w Rosji. Szefem rady nadzorczej jest były niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder (SPD). W Niemczech firma ma udziały w trzech rafineriach - w Schwedt, Karlsruhe i Neustadt.

Anonymous zostawili wiadomość dla Putina

Kilka dni temu grupa opublikowała na swoim koncie twitterowym dwuminutowe nagranie, na którym charakterystyczna postać w masce odczytuje wiadomość skierowaną do Władimira Putina. Wnioskując z treści przekazu, zemsta hackerów za atak na Ukrainę będzie bezwzględna – i rzeczywiście, hakerzy pokazują, jak źle zabezpieczone są strony najważniejszych rosyjskich instytucji.

„To jest wiadomość do Władimira Putina od Anonymous. Panie Putin, trwająca inwazja na Ukrainę pokazała, że twój reżim nie szanuje ludzkiego praw człowieka, ani determinacji swoich sąsiadów. Przez ostatnie kilka dni trwa inwazja na szeroką skalę, bombardowane są osiedla mieszkalne i giną niewinni ludzie. Uchodźcy uciekają przed przemocą, a społeczeństwo jest zmuszane do ukrycia się. To wszystko to bardzo brzydka sytuacja, a ty jesteś jej przyczyną. Krytykowałeś USA i NATO za okupację i bombardowania na Bliskim Wschodzie, co z pewnością jest zasłużoną krytyką, ale pokazałeś, że nie jesteś lepszy od imperialistycznych rządów, które krytykowałeś.

Cały świat przejrzał twoją propagandę. Nawet obywatele, których twierdzisz, że chronisz, są przeciwko wojnie. Protestują na ulicach dziesiątek największych miast w Rosji. Twoja tyraniczna odpowiedź na protesty, jest iskrą, która wznieci dalsze nieposłuszeństw śród Rosjan, którzy ponoszą konsekwencję twoich głupich decyzji. Sankcje zabolą twoich obywateli dużo bardziej, niż ciebie. Właśnie dlatego sankcje nie są dobrym rozwiązaniem” – mówi postać na nagraniu.

Dzięki działaniom hakerów telewidzowie w Rosji mogli zobaczyć nagrania, których nie dostarczą im krajowe media, w całości podporządkowane Władimirowi Putinowi. Grupa „wbiła się” na serwery propagandowych mediów (niezależnych telewizji w Rosji w ogóle nie ma) i wypuściła nagrania z Ukrainy.

