Polacy podzieleni w sprawie kas samoobsługowych. Niemal 50 proc. woli maszynę niż kasjera

Kasy samoobsługowe znajdujemy m.in. w sklepach Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, a także sieciówkach odzieżowych. Już w czasie pandemii wyposażyły się w nie także drogerie jak, chociażby Rossmann czy Hebe. Trend z tą nową technologią ciągle się rozwija, choć coraz częściej pojawiają się też głosy niezadowolenia w tej sprawie. Niektóre kraje czy marki chcą odchodzić od maszyn i znów stawiać na klasycznych kasjerów. Co sądzą o samoobsłudze Polacy?

Badanie na ten temat zleciliśmy agencji SW Research. Chcieliśmy sprawdzić, jak do nowoczesnego rozwiązana i podchodzą osoby w różnych kategoriach wiekowych. Ostatnio w sieci pojawiły się komunikaty, iż seniorzy nie chcą kas samoobsługowych i wolą kasjerów. Na to, że w przypadku braku kompetencji cyfrowych kasy samoobsługowe wśród takich konsumentów mogą stanowić problem, zwracał uwagę m.in. UOKiK. Oto co można wywnioskować po wynikach, które otrzymaliśmy od agencji.

Kasy samoobsługowe wśród Polaków. „Tak chętnie”

W ankiecie agencji SW Research, która przeprowadziła wywiad z Polakami, wzięło udział 800 osób w różnym wieku. Respondenci deklarowali czy chętnie korzystają z kas samoobsługowych i wolą to rozwiązanie, zamiast tradycyjnego, a także czy wybierają je tylko w określonych okolicznościach. Niektórzy odpowiadali, że wcale ich nie wybierają lub tylko wtedy, gdy muszą.

Okazuje się, że niemal 50 proc. badanych, czyli 47,5 proc. odpowiadała: „Tak chętnie” i zdradziła, że preferuje maszynę, zamiast klasycznego kasjera. Druga część badanych odpowiadała: „Tak jeśli jest długa kolejka do tradycyjnej kasy”, „Tylko jeśli muszę, bo nie ma innej możliwości” lub „Nie korzystam wcale”. Drugie miejsce zajęła druga ze wspomnianych odpowiedzi – wybierało ją 34,1 proc. respondentów. Z kolei 10,1 proc. zdradzało, że korzystna z kas samoobsługowych tylko, gdy musi. 8,3 proc. badanych poinformowało, że wcale nie wykorzystuje takiego rozwiązania.

Wyniki badania SW Research wskazują, że jesteśmy podzieleni, a co najważniejsze trudno jednoznacznie stwierdzić, jak bardzo lubimy kasy samoobsługowe. Jedno jest pewne, większość z nas z nich korzysta. Nie oznacza to jednak, że zawsze robimy to z przyjemnością i wolimy takie rozwiązanie.

Seniorzy a kasy samoobsługowe. Wyniki badania SW Research

Dla wielu istotne może być to, jakie zainteresowanie kasami samoobsługowymi zauważane jest u osób w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsi z badanych to grupa w wieku do 24 lat. Większość z nich, bo 58,6 proc. jednogłośnie woli kasy samoobsługowe i tylko 5 proc. nie korzysta z nich wcale. Jeśli chodzi o osoby w wieku od 25 do 34 lat, tutaj jest podobnie – 52,3 proc. woli samoobsługę, a tylko 6,5 proc. wcale nie wykorzystuje tej technologii. W przedziale 35 – 49 lat wynik jest słabszy – 44,5 proc. korzysta z nowoczesnych kas, zaś większość gdy musi lub, gdy są kolejki. 10,7 proc. ich nie używa.

W grupie osób najstarszych, czyli tej, w której znajdują się też seniorzy, najwięcej osób odpowiadało, że nie korzysta z kas samoobsługowych – było to 11,6 proc. Mimo wszystko większość pytanych osób 50 plus zdradzała, że chętnie podchodzi do urządzeń – to 43,9 proc. Aż 33,4 proc. wybiera to rozwiązanie, gdy widzi długą kolejkę do tradycyjnej kasy.

Podsumowując, można stwierdzić, że im starsi są Polacy, tym mniej chętnie korzystają z kas samoobsługowych. Z kolei najmłodsi zdecydowanie najbardziej preferują takie rozwiązania. Czy to oznacza, że przyszłość bez takiej technologii nie będzie już możliwa? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend z nami zostanie, a przyszłości jeszcze więcej osób będzie wolało nowoczesne rozwiązania. Które wy wybieracie?

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-19 czerwca 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Sklepowi złodzieje z podstawówki. Rośnie liczba kradzieży sklepowychCzytaj też:

Na oszustwach przy kasie samoobsługowej zaoszczędziła 215 zł. Grozi jej 8 lat więzienia