Świat cyfrowej sztuki i technologii

Nourhan Ismail to pochodząca z Syrii, a mieszkająca obecnie w Egipcie artystka, która zyskała uznanie dzięki swoim złożonym, pełnym detali projektom, dosłownie żyjącym własnym życiem. Jej dioramy przywołują wspomnienia z dzieciństwa, jednocześnie ukazują ogrom jej wyobraźni i talentu. Inspiracje czerpie ona z codziennego życia, w szczególności z architektury i lokalnej, egipskiej kultury. Na przykład, jeden z jej niedawno przygotowanych projektów artystycznych przedstawia tradycyjny egipski bazar – scenę, którą wzbogaciła o barwne postacie i realistyczne tekstury.

Dziecięca pasja i artystyczne wsparcie: początki twórczości Nourhan

Swoją podróż twórczą Ismaila rozpoczęła w wieku zaledwie czterech lat. Była to forma ucieczki od toczącego się w Syrii, jej ojczyźnie, zbrojnego konfliktu. Od najmłodszych lat inspiracji do swojej twórczości szukała u swojego ojca, utalentowanego artysty i projektanta mody. To wsparcie stało się dla Ismail siłą napędową w jej twórczej podróży, co ostatecznie zaowocowało powstaniem jej charakterystycznego, izometrycznego stylu obejmującego jeden pokój, będącego hołdem dla odnajdowania siły i piękna w przeciwnościach losu.

Yao Chan: mistrzyni 3D, łącząca nowoczesność z tradycją

Z kolei Yao Chan, to pochodząca z Hongkongu artystka zajmująca się efektami wizualnymi 3D. Zasłynęła z wprowadzenia do swoich prac elementów łączących nowoczesność z tradycją, a jej projekty przyciągają uwagę swoja bogatą kolorystyką i innowacyjnymi rozwiązaniami. Jak mówi sama artystka, swoją inspirację i twórczą radość czerpie z małych, znanych z codziennego życia przedmiotów. Jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych dzieł jest izometryczne przedstawienie nowoczesnego mieszkania, w którym każdy szczegół – od mebli po efekty świetlne – został starannie zaplanowany, aby opowiedzieć historię mieszkającej tam postaci.

Będąca firmowym znakiem artystki trójwymiarowa scena „Przy oknie” przypomina zakątek jej domu wypełniony różnymi roślinami, doniczkami i starannie poukładanymi narzędziami ogrodniczymi. „Gdy na dworze robi się cieplej, wszystko odżywa, a kwiaty zaczynają kwitnąć” – powiedziała Yao. „Chcę stworzyć ilustrację, która uchwyci ciepłą i jasną atmosferę wiosny. Myślę, że każdy ma miejsce lub moment, który, w ten czy inny sposób, rozgrzewa jego serce, i to jest emocja, którą chcę podzielić się z moją publicznością” – dodaje artystka.

Unikalne style artystyczne Nourhan i Yao: emocje vs. technologia

Choć artystyczne style Nourhan i Yao mają ze sobą wiele wspólnego, każda z nich przemyca do swoich projektów coś unikatowego. Nourhan koncentruje się na emocjonalnym przekazie, używając subtelnych detali, które budują narrację. Z kolei Yao zwraca większą uwagę na aspekty technologiczne, eksperymentując z oświetleniem i nowoczesnymi technikami renderingu. Obie są mistrzyniami w swojej dziedzinie, łącząc tradycję z innowacją.

Proces twórczy Nourhan obejmuje przede wszystkim pracę w programach takich jak Blender i Adobe After Effects. Wykorzystuje te narzędzia do tworzenia realistycznych tekstur oraz animacji, które nadają jej dioramom dynamikę. „Zaczynając od pojedynczego pokoju, zagłębiam się w projektowanie wnętrz, tworząc przestrzenie, które odzwierciedlają komfort i radość, za którymi tęskniłam w trudnych czasach” – mówi artystka. „Dla mnie przezwyciężanie przeciwności losu dowodzi, że nawet z najtrudniejszych okoliczności może wyłonić się piękno”. – dodaje.

„Oświetlenie jest elementem emocjonalnym” – mówi. „Światło padające na każdy element wywołuje różne emocje i osobistą introspekcję, dzięki czemu odbiór dzieła jest wyjątkowy dla każdej osoby” – dodaje Nourhan. Podczas tworzenia artystka często stosuje zabieg polegający na regularnym przełączaniu się pomiędzy bogatymi, kolorowymi scenami a zwykłymi modelami, aby zmierzyć emocjonalną wagę i wizualny efekt.

Yao z kolei polega na różnych technikach modelowania 3D. Co ciekawe, najpierw szkicuje swoje pomysły w programie Adobe Photoshop, a następnie przystępuje do generowania sceny w programie Blender. Jeśli chodzi o teksturowanie, Yao często wykorzystuje precyzję węzłów geometrii do podkreślenia struktury obiektów i gradientu barw do kontrolowania koloru i przezroczystości roślin. Obsługiwana przez karty graficzne NVIDIA GeForce RTX technologia śledzenia promieni (ray tracing), pozwala na płynne, interaktywne modelowanie oświetlenia w całym procesie twórczym.

Dbałość o detale: jak Nourhan i Yao tworzą realistyczne światy

Pomimo różnic w stylu, obie artystki łączy jedna cecha – niezwykła dbałość o szczegóły. Zarówno Nourhan, jak i Yao spędzają dziesiątki godzin na dopracowywaniu każdego elementu swoich prac, co sprawia, że ich dioramy są tak realistyczne i angażujące. Patrząc na ich projekty, widz ma wrażenie, że może wejść do tego miniaturowego świata i stać się jego częścią.

Wpływ ich prac na świat sztuki cyfrowej jest nie do przecenienia. Obie artystki inspirują innych twórców, pokazując, że technologia może być narzędziem do wyrażania najbardziej osobistych i złożonych idei. Ich twórczość pokazuje, jak zaawansowane narzędzia, takie jak te dostępne na platformie NVIDIA Studio, mogą pomóc w realizacji najśmielszych wizji artystycznych.

W tym miejscu warto też wspomnieć o podstawowym, cyfrowym narzędziu obu artystek, bez której nie mogłyby efektywnie używać aplikacji do tworzenia grafiki 3D. Na platformę NVIDIA Studio, składają się trzy elementy: sprzęt, taki jak laptopy czy komputery stacjonarne, dedykowane sterowniki Studio oraz wspierające twórców oprogramowanie. Certyfikowany sprzęt z kartami NVIDIA GeForce RTX bez problemu nabyć można m.in. w sklepach sieci Media Expert.

Dla obu artystek praca z narzędziami cyfrowymi jest nie tylko sposobem na realizację projektów, ale też formą ekspresji i środkiem do dzielenia się swoją pasją z innymi. Zarówno Nourhan, jak i Yao podkreślają, jak ważna jest dla nich możliwość eksploracji nowych technologii, które umożliwiają im przekraczanie granic tradycyjnej sztuki.

Sztuka cyfrowa: przykład wrażliwości i mistrzostwa w technologii

Współczesna sztuka cyfrowa, reprezentowana przez takie artystki jak Nourhan Ismail i Yao Chan, udowadnia, że nawet najbardziej zaawansowana technologia może służyć tworzeniu czegoś głęboko osobistego. Ich prace łączą techniczne, cyfrowe mistrzostwo z artystyczną wrażliwością, co czyni je inspiracją dla innych twórców oraz dowodem na to, że sztuka może mieć nieskończone formy.