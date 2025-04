Tusk o „poważnej konfrontacji". "Czas na repolonizację polskiej gospodarki"

– Dzisiaj Polska, Europa i cały świat znalazły się w sytuacji, gdzie trzeba umieć głośno i wyraźnie powiedzieć, że przetrwają, wygrają, osiągną sukces dla swojego państwa, dla swojej firmy, dla swojej rodziny, swoich obywateli ci, którzy wyciągają prawidłowe wnioski z tego, co się dzieje wokół nas. I to chyba właściwy moment, żeby precyzyjnie i stanowczo powiedzieć, że kończy się era naiwnej globalizacji – powiedział premier Donald Tusk na otwarciu Europejskiego Forum Nowych Idei (ENFI) w Warszawie.

ENFI 2025. Tusk o repolonizacji

Szef rządu podkreślał, że należy „głośno i wyraźnie powiedzieć, że jeśli chcemy osiągać sukcesy gospodarcze, budować bezpieczne państwo, to musimy sobie i innym głośno powiedzieć, że Polska w tym coraz bardziej bezwzględnym konkursie egoistów na rynkach światowych, frontach wojen, że Polska nie będzie naiwnym partnerem",

– Że polskie firmy nie będą na straconej pozycji w konkurencji z międzynarodowymi molochami i że koniec ery tej naiwnej globalizacji musi oznaczać także i biorę to na siebie ten brutalny komunikat. Czas na odbudowę narodowej gospodarki, czas na repolonizację polskiej gospodarki, rynku, kapitału – powiedział Tusk, cytowany przez Money.pl.

Premier podkreślił, że „ten nowoczesny, gospodarczy nacjonalizm, wzięcie sprawy mocno w garść, aby nam nikt nie przeszkadzał i nikt nie podbierał tego, co należy się nam, polskim firmom, polskim przedsiębiorcom to będzie bardzo poważna konfrontacja".

W dalszej części swojego wystąpienia szef rządu poinformował m.in. że nadzór nad rozwojem terminala Sławków będzie w stu procentach polski. Zaznaczył przy tym, że bardzo wiele firm "ostrzyło sobie zęby" na to miejsce.

Premier o elektrowni jądrowej

Podczas swojego wystąpienia premier poruszył również kwestię elektrowni jądrowej. – Podjęliśmy decyzję, że z całej inwestycji, mówię o tej jednej elektrowni jądrowej, tej pierwszej, która jest w trakcie realizacji, 53 mld zł musi trafić do polskich firm bezpośrednio – powiedział Tusk, dodając, że jest to zadanie jakie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała do wykonania.

– Podwykonawcy, wykonawcy, jeśli chodzi o te 53 mld, to musi być z Polski. To muszą być polskie firmy, to muszą być polscy wykonawcy i to jest możliwe – dodał.

Tusk poinformował również, że w czwartek zaprezentuje pierwszy pakiet dotyczący deregulacji. Wyraził przy tym przekonanie, że uwolnienie od biurokratycznych barier gospodarki europejskiej odbędzie się z korzyścią dla Polski.

