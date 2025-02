Tusk ogłosił przełomowe inwestycje, „zaczepił" biznesmena. „Niech Pan się za to weźmie"

– „Polska. Rok przełomu” – czyli już jutro o tym, że nasz kraj może niedługo stać się najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Bo przecież zdecydowana większość Polaków – wbrew wrogom Polski i wiecznym marudom – chce spokoju, rozwoju i dobrobytu. Wierzę w nas – napisał w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk. Szczegóły premier ogłosił podczas dzisiejszego wystąpienia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponad 650 mld zł na inwestycje

Szczegóły premier ogłosił podczas dzisiejszego wystąpienia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. – Rok 2025 będzie rokiem przełomu, pozytywnego przełomu na który czekaliśmy tak długo – rozpoczął szef rządu, podkreślając, że rok przełomu to prosta strategia: „inwestycje, inwestycje, inwestycje".

– W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 mld zł. Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek. Dzisiaj mógłbym powiedzieć, że bliżej 700 mld zł i to kwota rekordowa, takiej kwoty nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki – powiedział premier.

Szef rządu poinformował o „mocno zaawansowanych" rozmowach z największymi gigantami technologicznymi. – Mam za sobą rozmowy z liderami i Google’a, Amazona, IBM, Microsoft. Szefowie i Microsoft i Google będą w najbliższych dniach moimi gośćmi w Polsce i będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – przekazał Tusk.

Zadanie dla Brzoski

W dalszej części swojego wystąpienia premier zapowiedział również deregulację, podkreślając, że trzeba przejść od sloganów do konkretnych decyzji. – Deregulacja jest absolutnie warunkiem sine qua non i tego sukcesu inwestycyjnego, ale też zdolności konkurencyjnych Polski w Europie i Europy z całym światem i nie wyobrażam sobie, żeby ta deregulacja, która ma ułatwić życie, uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców od tych z najmniejszym biznesem, po tych, którzy dysponują bardzo dużymi środkami, dla wszystkich bez wyjątku, żeby ta deregulacja była procesem urzędniczym – powiedział Tusk.

– Musimy to pilne, szybkie przygotowanie tych najprostszych aktów deregulacyjnych, uwalniających gospodarkę, wasz czas i także wasze portfele od niepotrzebnych ciężarów, że my do tej deregulacji musimy przystąpić razem – dodał premier, zwracając się do obecnego na sali szefa firmy InPost Rafała Brzoski – „niech Pan się za to weźmie".

Szef rządu poprosił biznesmena o przygotowanie rekomendacji do zmian, które nie wymagają ustaw. – Wyzwanie przyjęte – odpowiedział Brzoska.

Podczas swojego wystąpienia premier zapowiedział gotowość do wskazania drugiej, potencjalnej lokalizacji na drugą elektrownię jądrową. Ogłosił również, że w ciągu najbliższych siedmiu lat w polską kolej zainwestowane zostanie 180 mld zł. – Do roku 2032 zainwestujemy w polską kolei 180 mld zł i to nie jest inwestycja odłożona w czasie, te inwestycje już się zaczęły, trwają. Między innymi ich zadaniem będzie też umożliwienie budowy zarówno elektrowni jądrowej tam na północy jak przede wszystkim obsługę portów – powiedział szef rządu.

Po premierze głos zabrał minister finansów Andrzej Domański, który ogłosił, że plan rozwoju Polski będzie opierał się na następujących filarach: