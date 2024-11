InPost wprowadza nową usługę. Brzoska: Czekaliście od lat

Rafał Brzoska, prezes InPost, ogłosił wprowadzenie usługi, na którą użytkownicy czekali od lat – międzynarodowych przesyłek paczkowych. Usługa obejmuje osiem krajów: Polskę, Hiszpanię, Portugalię, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg i Włochy. „Teraz nadanie paczki za granicę jest tak proste, jak przesyłka krajowa” – podkreśla Brzoska.

Nowa usługa InPostu

Użytkownicy aplikacji InPost, których liczba sięga 13 milionów, mogą z łatwością wysyłać paczki międzynarodowe. Proces jest prosty: wystarczy skorzystać z aplikacji lub strony internetowej, wybrać kraj docelowy, rozmiar przesyłki, podać dane odbiorcy i nadawcy, a następnie dostarczyć paczkę do najbliższego paczkomatu. Przesyłka trafi do wybranego punktu PUDO (Pick-Up Drop-Off) lub paczkomatu w kraju docelowym, na przykład w Paryżu, Madrycie, Lizbonie czy Rzymie.

Prezes InPostu określa nową ofertę jako „rewolucyjną” pod względem cenowym. Koszt wysyłki małej paczki (do 25 kg) wynosi 28,99 zł. Dla porównania, za przesyłkę tej samej wielkości do Francji, DPD pobiera 99 zł, a DHL aż 114 zł. Cena za większy gabaryt (Gabaryt B) w InPost wynosi 49,99 zł, podczas gdy DPD i DHL oferują odpowiednio 99 zł i 125 zł.

InPost inwestuje za granicą

InPost notuje dynamiczny wzrost. W trzecim kwartale 2024 roku firma dostarczyła w Polsce 170 milionów przesyłek, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Liczba paczkomatów wzrosła do 24 340, co stanowi 15-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. W czwartym kwartale 2024 roku InPost zakłada wzrost sprzedaży przesyłek międzynarodowych o 20% rok do roku, przekraczając prognozy rynkowe.

InPost wzmacnia swoją obecność na rynkach zagranicznych. W połowie października spółka przejęła pełną kontrolę nad Menzies Distribution Limited w Wielkiej Brytanii, inwestując 60,4 mln funtów. Przejęcie pozwala firmie na rozwój usług logistycznych w tym regionie, co wpisuje się w strategię międzynarodowej ekspansji.

