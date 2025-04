InPost rozpycha się na brytyjskim rynku. Sensacyjne przejęcie

W środę wieczorem szef InPostu Rafał Brzoska zapowiedział w mediach społecznościowych „duuuuży news" dotyczący spółki. Dziś rano biznesmen podał szczegóły. – Z ogromną dumą mogę dziś powiedzieć: Polska firma na wielką skalę wchodzi na brytyjski rynek! InPost właśnie przejął Yodel – jednego z największych operatorów logistycznych w UK! Dzięki tej transakcji stajemy się 3 największym graczem na brytyjskim rynku e-commerce – poinformował Brzoska na platformie X.

– To dla nas ogromny krok naprzód: ponad 300 mln paczek rocznie; od pierwszego dnia współpraca z ponad 700 e-sklepami; skrócenie o co najmniej 5 lat drogi naszego rozwoju w Wielkiej Brytanii; połączenie wygody Paczkomatów z doświadczeniem Yodel w dostawach door-to-door – dodał.

„Kolejny krok InPost"

Brzoska podkreślił również, że jest to „kolejny krok InPost, który pokazuje, że z Polski można nie tylko zdobywać zagraniczne rynki, ale je skutecznie zmieniać".

Zgodnie z warunkami transakcji, InPost nabył 95,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym Judge Logistics Ltd, macierzystej spółki Yodel Delivery Network, pozostawiając PayPoint z mniejszościowym udziałem wynoszącym 4,5 proc. Przejęcie JLL zostało zrealizowane poprzez konwersję długu na kapitał, gdzie InPost przekształcił istniejący kredyt dla JLL na kapitał własny. Do momentu transakcji, InPost zapewnił JLL finansowanie w wysokości 106 milionów funtów w formie obligacji zamiennych.

Przejęcie opiera się na partnerstwie nawiązanym między InPost a Yodel w październiku zeszłego roku, gdy Yodel zaczęło świadczyć usługi dostaw do domu z automatów paczkowych InPost, tzw. „locker-to-door". Prezes InPost ocenił to jako przełomowy moment dla branży, ponieważ powstaje firma, która pod jedną marką będzie dostarczała przesyłki zarówno do maszyn Paczkomat, jak i bezpośrednio do klientów.

Zakup firmy Yodel pozwoli InPost przyspieszyć ekspansję w Wielkiej Brytanii. Grupa szacuje wzrost wolumenu do około 300 mln przesyłek rocznie, natychmiastowe rozszerzenie bazy sprzedawców do ponad 700 e-sklepów oraz około 8 proc. udziału w rynku.

Grupa InPost posiada na rynku brytyjskim ponad 18 000 punktów OOH (out-of-home), w tym 10 000 maszyn Paczkomat.

