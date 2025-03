Brzoska z nową rewolucyjną usługą. „Zmieniamy świat logistyki”

–Moi drodzy, mamy swoje ulubione magazyny, tygodniki, miesięczniki. Niestety coraz trudniej je kupić. Dlaczego? Większość kiosków Ruchu przestała już istnieć. No i przychodzi InPost – tak zaczyna się krótki filmik, który Rafał Brzoska opublikował w swoich mediach społecznościowych. O co chodzi?

Tygodniki w Paczkomatach

Od 26 marca tego roku klienci InPostu będą mogli zamówić do Paczkomatów prasę.

– Jesteśmy blisko naszych klientów i szybko reagujemy na ich potrzeby – w taki sposób budujemy naszą przewagę konkurencyjną

– mówi Brzoska.

Czytaj też:

Ta zmiana może obniżyć rachunki za prąd. Brzoska walczy o wyższy limit fotowoltaiki

Pierwszym tygodnikiem, który można już zamówić do maszyn Brzoski jest „Tygodnik Powszechny”. Nowa usługa ma być dostępna nie tylko w Polsce, ale we wszystkich Paczkomatach InPostu w całej Europie. – InPost odpowiada na wasze potrzeby. Na czasem nierozwiązane problemy Polaków. Zmieniamy świat logistyki w nieoczywisty sposób – pisze Rafał Brzoska.

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Brzoska jest stałym bohaterem naszej Listy 100 najbogatszych „Wprost”. W zeszłorocznej edycji, z majątkiem szacowanym na 5,4 mld zł, wylądował na 10. miejscu naszego zestawienia. Jego InPost jest największą spółką z branży transportu, logistyki i spedycji w naszej części Europy. W Polsce przegonił takich gigantów jak Amazon Jeffa Bezosa czy francuski koncern DPD.

Na koniec zeszłego roku firma miała już ponad 25 tys. Paczkomatów. To tylko Polska, bo kolejne kilkanaście tysięcy Paczkomatów® InPostu jest zlokalizowanych za granicą.

Ale to nie jedyny biznes jednego z najbogatszych Polaków. Kilka lat temu Brzoska kupił kontrolny pakiet w znanym producencie bakalii, firmie Foodwell. Dzisiaj to już jeden z największych producentów zdrowej żywności w naszej części Europy. Wytwarza nie tylko bakalie pod marką Bakalland, ale też superfoods pod marką Purella, batony proteinowe BeRaw sygnowane przez Ewę Chodakowską czy dodatki do pieczenia od Delecty. Firma ma ambicje, żeby w 2026 roku wykazać miliard złotych przychodów.

Oprócz branży spożywczej, Brzoska wyłożył również pieniądze na 10 proc. udziałów w spółce eobuwie.pl. Dzisiaj firma nosi już nazwę Modivo i zna ją każdy, kto zamawia ubrania przez internet. Kilka tygodni temu Brzoska ogłosił jednak, że z tego biznesu wychodzi. Zainwestuje jednak 100 mln zł w obuwniczego giganta CCC, który należy do kolejnego bohatera z naszej Listy 100 najbogatszych, czyli Dariusza Miłka.

Oprócz takich dużych biznesów Brzoski, są też i te mniejsze, jak przejęcie szczecińskiej spółki PartyDeco, producenta balonów, konfetti i innych dekoracji okolicznościowych.

Czytaj też:

Ważne ułatwienie dla niepełnosprawnych – kolejny pomysł w komisji Rafała BrzoskiCzytaj też:

Brzoska chce ograniczyć 800 plus? „Nie każdy powinien dostawać świadczenie”