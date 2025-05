Nowa inicjatywa Rafała Brzoski. W tle m.in. odbudowa Ukrainy

Start nowego projektu Rafał Brzoska ogłosił na portalu LinkedIn. „Oficjalnie ruszam z #PolandinFocus” – rozpoczął post przedsiębiorca. Jego zdaniem inicjatywa „łączy Warszawę i Waszyngton w ramach strategicznego dialogu o przyszłości regionu”.

Nowa inicjatywa Rafała Brzoski. „Biznes ma moc budowania pokoju”

Rafał Brzoska w dalszej części wpisu wyjaśnił kwestię współpracy stolic Polski i Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem te dwa miasta „ symbolizują transformację i wsparcie”. „Razem tworzymy przestrzeń, która może inspirować innych – zwłaszcza w kontekście odbudowy Ukrainy” – dodał.

We wpisie na LinkedIn Brzoska wskazał Polskę jako potencjalny „most między Wschodem a Zachodem”. Przedsiębiorca podkreślił, że „biznes ma moc budowania pokoju”.

W dalszej części założyciel InPostu napisał o roli Polski w Europie i USA. Jego zdaniem powinna ona być właściwie zrozumiana „zwłaszcza wśród Senatorów i Kongresmenów, którzy kształtują politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych”.

„To nie tylko projekt – to inwestycja w przyszłość” – zakończył Brzoska, zachęcając do obserwowania Poland in Focus.

Poland in Focus. „To dopiero początek”

Do posta dołączono nagranie z wystąpieniem Rafała Brzoski, na którym przedsiębiorca wyjaśnia koncepcję organizowanego wspólnie z Atlantic Council wydarzenia.

Nazwał on Warszawę „symbolem polskiej transformacji” oraz dodał, że Waszyngton tę transformację wspierał. Zdaniem założyciela InPostu polską ścieżką rozwoju i przemiany może pójść Ukraina, a tylko przez partnerstwo publiczno-prywatne „zbudujemy stabilną, bezpieczną i nowoczesną przyszłość”. Odbudowę Ukrainy nazwał „inwestycją w przyszłość”. Brzoska zachęcił do obserwowania mediów społecznościowych inicjatywy.

