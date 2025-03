Ta zmiana może obniżyć rachunki za prąd. Brzoska walczy o wyższy limit fotowoltaiki

Zespół ds. deregulacji pod przewodnictwem Rafała Brzoski przedstawił propozycję zmian w przepisach dotyczących instalacji fotowoltaicznych. Obecnie obowiązujące regulacje ograniczają ich moc do 150 kW, co według ekspertów jest niewystarczające dla wielu przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. W związku z tym zaproponowano podniesienie tego limitu do 500 kW, co miałoby przełożyć się na niższe koszty energii i większą niezależność firm.

Nowe limity dla fotowoltaiki – co chce zmienić zespół Brzoski?

Obowiązujące przepisy nakładają ograniczenia na instalacje OZE, co sprawia, że nawet niewielkie zakłady produkcyjne i usługowe nie mogą w pełni wykorzystać energii słonecznej do obniżenia kosztów działalności. Eksperci podkreślają, że obecne regulacje wymagają uproszczenia, aby przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii.

– aktualny próg 150 kW jest niewystarczający dla wielu firm i gospodarstw rolnych. Przyspieszenie procesu przyłączania do sieci – obecne procedury administracyjne wydłużają inwestycje nawet o rok, co podnosi koszty ich realizacji.

– obecne procedury administracyjne wydłużają inwestycje nawet o rok, co podnosi koszty ich realizacji. Bardziej przejrzyste rachunki za energię – uproszczenie faktur ma ułatwić zarządzanie kosztami i zwiększyć świadomość przedsiębiorców oraz konsumentów.

Dlaczego zmiany są konieczne?

Obecne procedury wymagają szeregu formalności, co sprawia, że inwestycje w fotowoltaikę są czasochłonne i kosztowne. Przykładem może być firma, która chcąc zamontować instalację o mocy 400 kW, musiała przejść długotrwały proces administracyjny, co opóźniło realizację inwestycji o rok.

Zespół Brzoski wskazuje, że wprowadzenie proponowanych zmian przyspieszyłoby rozwój energii odnawialnej w Polsce, co przełożyłoby się na większą niezależność energetyczną oraz obniżenie kosztów prądu dla przedsiębiorców.

Inne propozycje deregulacyjne

Oprócz zmian w fotowoltaice, zespół proponuje również uproszczenie procesu dochodzenia należności dla małych i średnich firm. Obecnie wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niezapłaconych faktur, zwłaszcza gdy kontrahentem są duże podmioty. Wprowadzenie ułatwień w dochodzeniu zaległych płatności ma na celu ochronę mniejszych firm przed utratą płynności finansowej.

Eksperci przewidują, że propozycje zespołu Brzoski mogą znacząco wpłynąć na polski rynek energii i przyczynić się do szybszego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

