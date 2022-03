Ukradli ponad 600 mln dolarów. To jeden z największych skoków w historii

To jedna z największych kradzieży, gdzie łupem padły kryptowaluty. Wymierzona była w blockchain wspierających popularną grę wideo Axie Infinity. Złodzieje ukradli równowartość 625 dolarów.

Przestępcy włamali się do sieci Ronin, niezależnej sieci kompatybilnej z blockchainem Ethereum, stworzonej przez Sky Mavis, twórcę gry Axie Infinity.

Największa kradzież w historii kryptowalut

Szef Sky Mavis mówił o włamaniu podczas konferencji w Los Angeles poświęconej technologii NFT (LA NFT).

„Zorientowaliśmy się, że z sieci Ronin zniknęło 173 tys. ethereum i 25 mln dolarów USDC (1 USDC jest zawsze wart 1 USD - red.). To był jeden z największych ataków hackerskich w historii”.

Axie Infinity to gra wideo oparta na technologii blockchain i NFT, dwóch bardzo popularnych technologiach cyfrowych ostatnich lat. Gracze zbierają wirtualne zwierzątka zwane axies, dzięki którym mogą wchodzić w interakcje z innymi graczami. Tak jak w przypadku innych podobnych gier, sama rozgrywka nie gra tutaj większej roli, a tym, co przyciąga graczy, jest handel wirtualnymi dobrami NFT.

Twórca twierdzi, że gracze nie stracą funduszy

We wtorek 29 marca przestępcy zyskali dostęp do kluczy prywatnych używanych do autoryzacji transakcji przeprowadzanych w sieci Ronin. Sky Mavis zapewniło graczy, że „żadne fundusze należące do użytkowników nie znikną”. Pomimo zapewnień, większość skradzionych kryptowalut zostały przetransferowane do wirtualnego portfela sprawcy.

W reakcji na informacje o włamaniu tokeny Ronin straciły 20 procent wartości.

Czytaj też:

Ukraina zalegalizowała kryptowaluty