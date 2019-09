NCBR: niemal 105 mln zł dotacji dla polskich firm z branży gier wideo

Wśród niemal 30 projektów, które wsparło NCBR, znalazło się m.in. opracowanie platformy do tworzenia gier terenowych w oparciu o silnik gier AR tworzący mapę świata realnego wraz z aplikacją umożliwiającą przesyłanie danych przez użytkowników; platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI; innowacyjna gra symulująca zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0 – podano w komunikacie NCBR przesłanym w piątek PAP.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku.

Jak podaje NCBR, już dziś polski sektor gier wideo rośnie w tempie 10 proc. rocznie. Według rządowych danych wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld.

„Specjalnie przygotowana agenda badawcza GameINN i sięgające już 300 mln zł wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu sektorowego stanowią istotny impuls dla dalszego, dynamicznego wzrostu polskiego gamedevu” – czytamy w komunikacie.

„Branża gier video to doskonały przykład efektywnego wykorzystania potencjału jakim dysponujemy w Polsce. Wprowadzone przez rząd zachęty dla stawiających na innowacje przedsiębiorców, takie jak ulgi na B+R, programy doskonalenia kompetencji, IP box czy programy wsparcia realizowane przez NCBR napędzają działalność innowacyjną firm i pozwalają im skuteczniej rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku” – ocenia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Szef resortu nauki zwraca uwagę, że pieniądze na innowacje nie tylko trafiają do innowatorów w postaci dofinansowania projektów, ale również zostają w ich kieszeniach – z ulgi na B+R w 2018 r. skorzystało trzy czwarte więcej przedsiębiorców niż rok wcześniej. „Wysokość odliczonych kosztów dotyczących działalności B+R wyniosła 1,7 mld zł, co dało ponad 300 mln zł oszczędności dla firm korzystających z tej ulgi. To równowartość wsparcia przekazanego przez NCBR w trzech edycjach GameINN” – podkreśla wicepremier.

Dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki przypomina zaś, że w dwóch poprzednich konkursach dofinansowania o łącznej wartości ponad 211,2 mln zł przyznano 78 nowatorskim projektom. „Ogromne zainteresowanie III konkursem oraz różnorodność składanych wniosków pokazują, że branża gier video ma pomysły i kompetencje, by dalej się rozwijać i zwiększać swoje przewagi konkurencyjne. Szczególnie cieszy fakt, że wśród wyłonionych projektów – podobnie jak w poprzednich edycjach – znajdują się projekty dotyczące rozwiązań służących nie tylko rozrywce, ale również związane z przemysłem 4.0”- dodaje.

W trzecim konkursie GameINN o dofinansowanie sięgające nawet 20 mln zł mogli się ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Do NCBR wpłynęło 87 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 317 mln zł. Budżet konkursu w momencie ogłoszenia konkursu wynosił 100 mln zł, ale został zwiększony, dzięki czemu 27 projektom przyznano prawie 105 mln zł dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach III konkursu GameINN są dostępne na stronie ncbr.gov.pl.

Program sektorowy GameINN jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. NCBR uruchomił program w 2016 roku w odpowiedzi na inicjatywę przedsiębiorców stowarzyszonych w Porozumieniu Polskie Gry, w skład którego wchodzą m.in. takie firmy jak CD Projekt, Techland, CI Games, Bloober Team czy 11 bit studios.