Krzysztof Stanowski opublikował nowy film. Zobacz kulisy powstawania Kanału Zero

Krzysztof Stanowski zapowiadał jakiś czas temu, że jego nowy projekt będzie jak „zrzucenie bomby na rynek mediów w polskim internecie”. Kanał Zero, bo o nim mowa, i jego zbliżająca się wielkimi krokami premiera na YouTube to chyba jeden z najgorętszych obecnie tematów w polskim internecie.

Kulisy powstawania Kanału Zero

Już w połowie grudnia ubiegłego roku Stanowski obiecywał swoim widzom, że w styczniu, czyli dosłownie na moment przed wyczekiwanym z ogromną niecierpliwością startem swojego nowego projektu na YouTube, opublikuje długi film, na którym pokazane zostaną materiały przedstawiające kulisy powstawania Kanału Zero.

Jak obiecał, tak zrobił. Na poniższym filmie można zobaczyć m.in., jak przebiegał casting na nowych prowadzących, oraz poznać wiele innych ciekawostek. Dowiedzieliśmy się także, że głównym sponsorem Kanału Zero został portal Rocket Jobs, na którym publikowane są oferty pracy skierowane dla specjalistów z wielu nowoczesnych branż.

Co ciekawe, materiał zza kulis powstawania Kanału Zero to dopiero drugi film na nowym kanale Krzysztofa Stanowskiego. I mimo że oficjalnie nawet jeszcze nie wystartował (start KZ został zaplanowany na 1 lutego), to w bardzo szybkim tempie zdążył zebrać ponad pół miliona subskrypcji. Trudno nie odnieść wrażenia, że oto na naszych oczach rodzi się wyjątkowy kanał, który może pobić wiele rekordów na polskim YouTube.

Kanał Zero to nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski to niezwykle popularny obecnie dziennikarz i twórca internetowy, który wywodzi się z mediów sportowych. Jest właścicielem m.in. Grupy Weszło, posiada własny klub sportowy KTS Weszło, a jeszcze do niedawna był współwłaścicielem Kanału Sportowego. Ten ostatni projekt, po tym jak opuścił go Stanowski, zaczął mocno pikować w dół pod względem liczby subskrybentów i – przede wszystkim – wyświetleń filmów.

W tym wszystkim widać jak na dłoni, jak bardzo popularnym internetowym twórcą jest dziś Krzysztof Stanowski, bo nawet tak rozpoznawalni dziennikarze jak Mateusz Borek, Michał Pol i Tomasz Smokowski, czyli jego dawni współpracownicy z Kanału Sportowego, zaczęli popadać w biznesowe tarapaty tuż po jego odejściu.