Playstation 5 samo wykryje i zablokuje oszustów

Premiera Playstation 5 ma mieć miejsce na przełomie października i listopada 2020 roku. Fani konsoli Sony muszą więc na razie karmić się plotkami dotyczącymi nowego urządzenia. A plotek ostatnio nie brakuje.

Do sieci wyciekły zdjęcia deweloperskiej wersji najnowszego urządzenia Sony. Wygląda ono... co najmniej kontrowersyjnie. Obudowa w kształcie litery V i błyszczący, tanio wyglądający plastik nie zachwycają. Jednak wielu ekspertów uspokoiło fanów. To, co zobaczyliśmy to wspomniana wersja deweloperska konsoli, czyli taka, która trafia najczęściej do producentów gier i testerów. Opierając się na doświadczeniach z poprzednich modeli Playstation, ma ona niewiele wspólnego z finalnym wyglądem produktu.

Problem może mieć autor zdjęcia i firma, w której zostało ono wykonane. Tego typu fotografie nie powinny pojawiać się w sieci. Firmy testujące gry stosują szeregi zabezpieczeń, które mają uchronić przed potencjalnymi przeciekami. Najczęściej do pomieszczeń, gdzie testuje się nowe produkty, nie można wchodzić z telefonami, ani urządzeniami z przenośną pamięcią. Testerzy sprawdzani są także wykrywaczami metali, opuszczając miejsce pracy.

Zablokuje cheaterów

Kolejną ciekawą informacją jest patent, który został złożony przez producenta. Okazuje się, że Playstation 5 ma samo wykrywać graczy używających nielegalnego oprogramowania i oszustów. Gracze, którzy będą korzystać z tak zwanych „cheatów”, czyli programów lub skryptów dających nielegalną przewagę nad innymi, będą wykrywani i automatycznie blokowani przez konsolę. Mówi się także, że konsola może blokować dostępy do konta Playstation Network.

