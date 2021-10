Nova odsłona Huawei. Co wiadomo o premierowym smartfonie?

Firma Huawei zaprosiła na premierę Novy 9 ponad 700 dziennikarzy i influencerów, w tym kilkudziesięciu z Polski. Ostatnią tak dużą imprezę Huawei przygotował z okazji premiery smartfona P30 Pro, która miała miejsce prawie dwa i pół roku temu w Paryżu. Wtedy firma wdrapywała się na szczyty rankingów sprzedaży, konkurując z Samsungiem o pierwsze miejsce. Dziś pewnie chętnie wskoczyłaby na tamtą pozycję.

Huawei w erze po Trumpie

Decyzja Donalda Trumpa o zakazie współpracy amerykańskich firm z wybranymi chińskimi firmami technologicznymi była ciosem dla Huawei, po którym cały czas się podnosi. Z dnia na dzień Huawei stracił dostęp do usług Google'a, co spowodowało, że nowe smartfony były pozbawione takich funkcjonalności jak sklep z aplikacjami Play, Mapy Google, Gmail, Zdjęcia czy niezwykle popularne w Polsce płatności zbliżeniowe Google Pay. Spowodowało to gigantyczny spadek zainteresowania nowymi smartfonami Huawei.

Skala premiery smartfona Nova 9 pokazuje, że firma liczy, że będzie to początek nowego otwarcia. Czempionem tej walki został nie flagowy smartfon za 5 tysięcy złotych, a porządny średniak za 2300 zł, który jest bardziej przystępny dla przeciętnego Kowalskiego. Czy to wystarczy?

Nova 9. Czym Huawei chce podbić serca użytkowników?

Nova 9 nie ma łatwego zadania. W średniej półce cenowej panuje niezwykle zacięta konkurencja, a Nova 9 cały czas ma jeden zasadniczy problem: brak usług Google. Oczywiście Huawei oferuje alternatywę, zamiast Google Play jest Huawei Media Gallery, są też aplikacje do zdjęć i map, a Gmaila można obsługiwać przez przeglądarkę. Z kolei w płatnościach zbliżeniowych Huaweia ratuje Blik, który umożliwił ten sposób płacenia klientom pierwszego banku, Millenium.

To jednak może być cały czas mało. Smartfon wcale nie jest najtańszy w swojej grupie cenowej (z tym samym procesorem można kupić m.in. smartfony Xiaomi i Motoroli w tej samej lub niższej cenie), a nie oferuje tego, co konkurencja.

Huawei musi liczyć, że skusi klientów 50-megapixelowym aparatem, interesującą linią oraz OLED-owym ekranem ze 120-hercowym odświeżaniem.

Smartfon Huawei Nova 9 jest dostępny w sprzedaży od 21 października w cenie 2 299 zł. Do 11 listopada smarfon można zamówić ze słuchawkami FreeBuds 4 gratis.