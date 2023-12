Smartfon Honor X50 GT oficjalnie zapowiedziany. Mocny średniak, który udaje topowe modele

Zapowiedziany właśnie smartfon Honor X50 GT będzie swego rodzaju hybrydą. Urządzenie ma bowiem wyglądać jak jeden z topowych, a co za tym idzie – drogich modeli, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskiej ceny. Ma to być możliwe dzięki zastosowaniu podzespołów, które do wspomnianych flagowców z pewnością by jednak nie trafiły.

Honor X50 GT. Tani średniak o wyglądzie flagowca

W związku z powyższym można chyba zaryzykować stwierdzenie, że Honor X50 GT sprawdzi się szczególnie w przypadku estetów, którzy poszukują ładnego i dobrze wykonanego smartfonu, ale jednocześnie nie zależy im aż tak bardzo na wysokich osiągach charakterystycznych dla innych drogich modeli.

Efektowny wygląd Honora X50 GT to – oprócz zastosowania nieco lepszych materiałów – przede wszystkim zasługa obustronnie zakrzywionego wyświetlacza na przodzie, a także bardzo dużej okrągłej wyspy z aparatami na tyle, która przywodzi na myśl rozwiązania stosowane we flagowych modelach Apple czy Samsunga.

Specyfikacja rodem z aspirującej średniej półki

Honor X50 GT ma być wyposażony m.in. w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który będzie wspomagany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika producent przewidział tu – w zależności od wersji – od 256 GB do nawet 1 TB. Całość zasilać ma akumulator o pojemności 5800 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 35 W.

Najnowszy smartfon marki Honor ma posiadać również 6,78-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2652 × 1200 pikseli oraz aparat główny z matrycą o rozdzielczości 108 Mpix i przysłoną f/1.75. Sprzęt ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 z nakładką MagicOS 7.2.

Kiedy premiera

Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, Honor X50 GT w pierwszej kolejności zadebiutuje na rynku chińskim, a nastąpi to już 4 stycznia 2024 roku. Z całą pewnością nieco później smartfon będzie dostępny do kupienia również w innych rejonach świata.

