Oto deska sedesowa, która reaguje na polecenia! Kosztuje ponad 5 tys. zł

Firma Kohler, która posiada już duże doświadczenie w produkcji akcesoriów i urządzeń łazienkowych, postanowiła wejść w świat nowych technologii i zaprezentowała inteligentną deskę sedesową z masą interaktywnych funkcji. Prezentacja przełomowego (w pewnym sensie) urządzenia miała miejsce podczas odbywających się właśnie w Las Vegas targów CES 2024.

PureWash E930. Inteligentna deska sedesowa firmy Kohler

Firma Kohler zapewnia, że deska sedesowa PureWash E930 „gwarantuje świeżość osobistego oczyszczania w smukłej niskoprofilowej konstrukcji” . Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, by pasowało do większości standardowych sedesów, zatem można powiedzieć, że nikt nie powinien czuć się pominięty w kwestii dostępu do tego wynalazku.

Deska jest już dostępna do zamówienia na Amazonie, więc już teraz możecie rozważyć metamorfozę waszej łazienki. Oczywiście pod warunkiem, że stać was na taki luksus. Za najnowszy produkt firmy Kohler trzeba bowiem zapłacić dokładnie 1271 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 5350 złotych.

Myje co trzeba i reaguje na polecenia

Deska sedesowa PureWash E930 potrafi naprawdę sporo. Automatycznie otwiera się lub zamyka, gdy tylko dostrzeże odpowiednie ruchy w swoim otoczeniu. Ma tryb podgrzewania siedziska i regulacji ciśnienia wody. Posiada pilota zdalnego sterowania. A do tego, wzorem popularnych szczególnie w Japonii desek sedesowych, posiada funkcje mycia i samoczyszczenia.

Najciekawszą zaletą PureWash E930 jest jednak integracja z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Asystentem Google, dzięki czemu opisane powyżej funkcje mogą być obsługiwane za pośrednictwem poleceń głosowych.

Krótko mówiąc, z tą wyjątkową deską sedesową można w pewnym sensie porozmawiać, i zdecydowanie jest to coś, co musi działać na wyobraźnię.

