Lenovo chce wspierać sektor edukacji. Firma stworzyła laptop dla uczniów

Lenovo nieustannie rozwija swoją ofertę dla sektora edukacji, nauczycieli i uczniów. Firma skupia się na dostarczaniu rozwiązań edukacyjnych spełniających ich potrzeby. Nowe rozwiązania przygotowane właśnie z myślą o sektorze edukacji obejmują laptopy Lenovo 100e Chromebook 4. generacji oraz nowe usługi i oprogramowanie do bardziej spersonalizowanej i bezpiecznej nauki.

Laptop dla uczniów

Lenovo 100e Chromebook 4. generacji to sprzęt wyposażony w ulepszone zabezpieczenia, aby umożliwić uczniom pracę w dowolnym miejscu bez obawy o nieuprawniony dostęp kogoś z zewnątrz do ich danych. Komputer jest ponadto odporny na uderzenia, upadki i drobne, przypadkowe zalania.

Laptop posiada 11,6-calowy wyświetlacz z opcjonalnym ekranem dotykowym, a także procesor Intel z serii N, który jest w stanie zapewnić odpowiednio wysoką wydajność podczas nauki. Z kolei system operacyjny ChromeOS wyposaża uczniów w narzędzia, które mogą przydać im się w klasie i poza lekcjami. Urządzenie waży mniej niż półtora kilograma i jest wyposażone w baterię zapewniającą czas pracy do 12 godzin.

Usługi i oprogramowanie dla sektora edukacji

Dzięki pakietom Lenovo Chrome Education szkoły mogą teraz uzyskać dostęp do większej liczby rozwiązań programowych na sprzęcie Lenovo. Pakiety edukacyjne obejmują uaktualnienie do wersji Chrome Education, umożliwiającej szkołom tworzenie optymalnych środowisk edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i pracowników.

Pakiet LanSchool Classroom Management to z kolei oprogramowanie do zarządzania urządzeniami, monitorowania i udostępniania ekranu. Do tego oparte na chmurze i sztucznej inteligencji rozwiązanie NetFilter umożliwia filtrowanie internetu, ochronę i alerty naciśnięć klawiszy.

Ceny i dostępność

Lenovo 100e Chromebook 4. generacji będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku, w cenach zaczynających się od 289 dolarów.

