Hotele i restauracje przeżywają oblężenie. Konsumpcja rośnie w rekordowym tempie

Takich danych dotyczących konsumpcji nie widziano od lat. Analitycy banku PKO BP przedstawili dwa wykresy, które doskonale pokazują sytuacje w gospodarce w 2020 i 2021 roku. Są to informacje dotyczące płatności kartami wśród klientów banku w dwóch branżach – gastronomia i turystyka. Wykresy te są o tyle miarodajne, że pochodzą z największego banku w Polsce.

Załamanie w marcu 2020 roku

Zanim przejdziemy do wiadomości bardzo pozytywnych, to warto zauważyć, jak wyraźnie na wykresach odbija się pierwszy lockdown z marca 2020 roku. W gastronomii płatności spadły tam do najniższych poziomów od lat i znalazły się znacząco poniżej poziomu z podobnego okresu 2021 roku, gdy także panowała pandemia COVID-19. W porównaniu z marcem 2019 roku, czyli sytuacji przedpandemicznej, jest po poziom niemal o połowę niższy.

Jeszcze bardziej dramatycznie wyglądają wykresy dotyczące branży turystycznej. Połowa marca 2020 roku to poziom bliski zeru, a jeszcze gorzej było pod koniec tego miesiąca. Niewiele lepiej wyglądało to 2021 roku. Ten rok przyniósł jednak zdecydowane odbicie na majówkę. Należy przypomnieć, że rząd zniósł obostrzenia nałożone na branżę turystyczną właśnie zaraz po długim weekendzie majowym.

Głód wrażeń po pandemii

Przejdźmy do pozytywów, a te widać gołym okiem. Wykres dotyczący płatności za gastronomię od połowy marca 2021 roku szybuje. W czerwcu osiągnął absolutny rekord, a jak zaznaczają analitycy PKO BP, szczyt sezonu w gastronomii i turystyce jeszcze przed nami.

Podobnie wygląda to w kwestii rezerwacji hoteli i płatności za rekreację. Zeszłoroczny szczyt przypadł naturalnie na najcieplejszy moment roku, czyli sierpień. Tegoroczny wykres jest już jednak niemal na poziomie maksimów z 2020 roku i nadal zdecydowanie rośnie. Można się spodziewać, że wynik w tym roku będzie znacząco lepszy.

