Wojna Rosja – Ukraina. Nowe narzędzie do śledzenia ruchów rosyjskich wojsk

Hidenori Watanave to profesor projektowania informacji na Uniwersytecie Tokijskim. Zespół badawczy kierowany przez naukowca stworzył cyfrowe mapy wykorzystujące zdjęcia satelitarne i inne fotografie, które pokazują rzeczywistą skalę zniszczeń spowodowanych rosyjską inwazją w Ukrainie. Prace w tym zakresie ruszyły niedługo po ataku Kremla, który rozpoczął się 24 lutego.

Wraz z prof. Taichi Furuhashi z Uniwersytetu Aoyama Gakuin Watanave zidentyfikował miejsca, które prezentują zdjęcia i zaprezentował je za pomocą programu Google Earth.

Zdjęcia nie kłamią

– Na podstawie map można wywnioskować, że Rosja przygotowuje się we wschodniej Ukrainie do ofensywy na dużą skalę – podkreśla naukowiec. – Nie wynika to z oświadczeń władz państwowych, ale z faktów przedstawionych na zdjęciach satelitarnych – dodaje.

Zespół badaczy wykorzystał zdjęcia satelitarne ujawnione przez NASA, aby pokazać sytuację portowego miasta Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy, który stał się celem brutalnych ataków rosyjskich najeźdźców. – Chociaż Rosja twierdziła początkowo, że ataki nie były skierowane na miejsca, gdzie przebywa ludność cywilna, można śmiało stwierdzić, że rzeczywistość jest inna – tłumaczy prof. Watanave.

Naukowiec pracuje również nad tworzeniem modeli 3D z wykorzystaniem zdjęć z dronów, które znajdują się w domenie publicznej. Kiedy 9 kwietnia udostępniono zdjęcia hotelu w Czernihowie na północy Ukrainy, natychmiast przekształcił je w obraz 3D, oddający surową rzeczywistość zniszczeń spowodowanych bombardowaniem. Watanave podkreśla, że choć w Japonii mogą być osoby uznające to co się dzieje na Ukrainie, jako „coś, co dzieje się w odległym kraju”, to chciałby „żeby ludzie poczuli zniszczenia wojenne, także w Japonii”.

