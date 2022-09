Polacy wydają fortunę na leki. Gorzej jest tylko w Rosji

Polacy wydają fortunę na lekarstwa. Z danych PEX PharmaSequence, które przytacza Dziennik Gazeta Prawna wynika, że w 2021 roku całkowita wartość sprzedaży w aptekach wyniosła 40,6 mld zł, przy 37,7 mld zł w roku 2020. Tylko do sierpnia br. pacjenci wydali w aptekach już ponad 29 mld zł. Za niemal jedną trzecią tej kwoty (8,7 mld zł w tym roku, 12,8 mld zł w roku ubiegłym) odpowiadają leki refundowane, czyli częściowo (w 74 proc.) finansowane przez państwo. To oznacza, że chorzy dopłacili do nich w zeszłym roku 3,3 mld zł, a w tym roku o miliard złotych mniej.

Prezes PEX PharmaSequence dr Jarosław Frąckowiak przywołuje w rozmowie z gazetą dane OECD z zeszłego roku z których wynika, że udział wydatków pacjentów w Polsce wynosi aż 65 proc. Większy występuje jedynie w Rosji i w Kostaryce. – W Hiszpanii udział wydatków pacjentów jest ponad dwa razy niższy, w Czechach wynosi 40 proc., 32 proc. na Słowacji i tylko 17 proc. w Niemczech – mówi dr Frąckowiak.

Więcej pacjentów skorzysta z darmowych leków

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na rynku, wprowadzając poprawki do przyjętej 10 lat temu ustawy refundacyjnej. Z informacji Dziennika Gazety Prawnej wynika, że resort wycofa się z pomysłu podniesienia ryczałtu, czyli opłat za najtańsze leki z 3,2 zł na 6,5 zł. Planowane jest natomiast zwiększenie presji na firmy, by obniżyły ceny, co ma przynieść w sumie kilkuset milionowe obniżki dla pacjentów. W planach jest również m.in. zwiększenie grupy chorych korzystających z listy bezpłatnych leków (lista S). Obecnie korzystają z niej osoby powyżej 75. roku życia, po zmianach lista ma być poszerzona o osoby od 70. roku życia.

Trudno przesądzić, ilu obecnie pacjentów rezygnuje z zakupu leku z powodu jego ceny. Powody rezygnacji nie są bowiem znane. Wiadomo natomiast – wskazują na to dane przekazane gazecie przez Centrum e-Zdrowia – że na 451 mln wystawionych, skorzystano z 353 mln. To oznacza, że ponad 20 proc. preparatów nie zostało wykupionych.

Czytaj też:

Ważne zmiany na nowej liście refundacyjnej. Wiceminister Miłkowski dla „Wprost”: Ten rok jest rewolucyjny