ABB zamyka fabrykę w Polsce. Pracę może stracić kilkaset osób

ABB to szwajcarski koncern technologiczny w obszarze elektryfikacji i automatyzacji. Spółka wydała w tym tygodniu komunikat, w którym informuje, że wraz z końcem 2024 roku zamierza wygasić produkcję w fabryce aparatów elektrycznych niskich napięć w Kłodzku.

ABB o zamknięciu fabryki w Kłodzku

– Decyzja podyktowana jest zmieniającymi się potrzebami klientów i nie ma nic wspólnego z oceną pracy lokalnego zespołu, który w całym procesie otrzyma kompleksowe wsparcie – czytamy w komunikacie ABB.

– ABB pozostaje zaangażowana w swój biznes i obsługę klientów w Polsce, a także współpracę z lokalnymi dostawcami. Zatrudniając blisko 5000 pracowników w kilkunastu lokalizacjach, ABB w Polsce utrzymuje pełen zakres działalności, łącznie z kompetencjami badawczo-rozwojowymi – dodano.

Pracę może stracić ok. 600 osób

Firma podkreśla, że jej rozwiązania to „połączenie myśli inżynierskiej, zaawansowanej konstrukcji urządzeń i oprogramowania". – Wszystko po to, by usprawniać ich produkcję, transport i późniejszą obsługę. Czerpiąc z ponad 130 lat doświadczeń, obecnie blisko 105 000 pracowników ABB jest zaangażowanych we wprowadzanie innowacji, które stymulują transformację przemysł – podaje ABB.

Z danych przytoczonych przez TVN24 Biznes wynika, że w 2021 roku w fabryce w Kłodzku pracowało ponad 600 osób.

Jak pokazuje przeprowadzone niedawno badanie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, blisko co piąta firma planuje w tym roku redukcje stanowisk. Pozyskiwać nowych pracowników chce blisko jedna trzecia przedsiębiorstw, zaś połowa nie przewiduje zmiany poziomu zatrudnienia.

Czytaj też:

Lewica odsłoniła karty. Skorzystają stażyści i osoby na L4Czytaj też:

Koniec problemów na rynku pracy w USA. Dolar z mocną reakcją