Przełomowy wyrok w sprawie Chomikuj.pl. Koniec z pobieraniem filmów

Z popularnego serwisu Chomikuj.pl mają zniknąć wszystkie, rozpowszechniane nielegalnie treści. Jak orzekł Sąd Najwyższy, administratorzy serwisu odpowiadają za naruszenie praw autorskich w przypadku materiałów udostępnianych przez użytkowników.

„Jeżeli podmiot praw autorskich powiadomi usługodawcę o istnieniu naruszenia, usługodawca jest nie tylko zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych treści lub zablokowania do nich dostępu, ale także do podjęcia odpowiednich środków w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom” - czytamy w orzeczeniu sądu.

Filmy znikną z „Chomika”

Oznacza to, że serwis ma obowiązek usuwania pirackich treści, które udostępnią jego użytkownicy. Musi podjąć takie działanie za każdym razem, kiedy właściciel autorskich praw majątkowych zwróci się do niego z roszczeniem.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie popularnego serwisu jest zgodny z unijną dyrektywą DSM, która nakłada na administratorów portali obowiązek nie tylko reagowania na naruszenie prawa, ale i weryfikacji udostępnianych materiałów.

10 lat procesu

– Wyrok jest precedensowy, kończy trwający ponad 10 lat spór SFP z właścicielem serwisu Chomikuj.pl, który kilka razy zmieniał jurysdykcję, żeby tylko uciec od odpowiedzialności. To się jednak nie udało. Uzasadnienie wyroku SN potwierdza trafność wcześniejszego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jest ono naszym zdaniem bardzo korzystne i potwierdza w zasadzie wszystkie podstawy odpowiedzialności, które dowodziliśmy w procesie. Zawiera wiele ocen, które będą miały ogromne znaczenie dla odpowiedzialności platform internetowych – mówi Dominik Skoczek, dyrektor w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, cytowany przez portal „Bankier”.

