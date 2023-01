PKP uporządkowały sprawę zarządzania kolejowymi nieruchomościami

Jednym z założeń reformy polskiej kolei z 2000 roku, która prowadzona była na mocy ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, było wyodrębnienie spółki specjalizującej się w zarządzaniu infrastrukturą kolejową i prowadzeniu ruchu pociągów, a następnie wyposażenie jej w majątek niezbędny do działalności operacyjnej: grunty, budynki, budowle i inne elementy. Jednak z uwagi na fakt, że w chwili wejścia w życie ustawy o PKP stan prawny części nieruchomości, w który miała zostać wyposażona nowa spółka, nie był uregulowany, przyjęto rozwiązanie zastępcze w postaci dwustronnej umowy.

Następnie PKP S.A. wniosły do PKP PLK S.A. w formie aportu środki trwałe – elementy infrastruktury kolejowej będące przedmiotem zawartej wcześniej umowy, ale bez gruntów, na których były one posadowione. Na przestrzeni kolejnych lat, w wyniku działań PKP S.A., sukcesywnie regulowano stan prawny nieruchomości (gruntów), co dało możliwość dokończenia całego procesu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o formie, w jakiej dokonany zostanie aport, czyli wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie PKP S.A. Oddział Infrastruktura Kolejowa. W ramach inwentaryzacji wyodrębniono ponad 34 tys. działek ewidencyjnych gruntu o łącznej powierzchni ponad 39 tys. ha, stanowiących głównie tereny, na których ułożone są linie i stacje kolejowe oraz ponad 18 tys. środków trwałych stanowiących elementy linii kolejowych, oraz takie składniki majątku, jak: tory, rozjazdy, mosty, budynki nastawni i innych posterunków, perony, kładki dla pieszych i przejścia podziemne oraz urządzenia towarzyszące jak sieci przesyłowe, elementy oświetlenia czy drogi technologiczne.

– Zakończenie inwentaryzacji majątku stanowiącego infrastrukturę kolejową i gotowość Polskich Kolei Państwowych S.A. do jego przekazania to wypełnienie jednego z podstawowych założeń ustawy o PKP z 2000 roku, której wdrożenie było jedną z największych reform w historii polskiego kolejnictwa. Bez krzty przesady można powiedzieć, że uporządkowanie spraw związanych z zarządzaniem kolejowymi gruntami i innymi nieruchomościami jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych przez PKP S.A. po 2000 roku i jedną z pierwszych najważniejszych decyzji powołanego w 2017 roku Zarządu PKP S.A.

To jednak przede wszystkim efekt zaangażowania wielu pracowników, dzięki którym z powodzeniem zakończono ten niełatwy proces. Należy również dodać, że wnoszenie wkładu niepieniężnego (aportu) na kapitał zakładowy spółki prawa handlowego jest operacją ekwiwalentną, co oznacza, że akcjonariusz w zamian za aport otrzymuje odpowiednią do wartości aportu wartość akcji w spółce. W tym przypadku udział PKP S.A. w kapitale zakładowym PKP PLK S.A. ulegnie zwiększeniu, co jest ważne m.in. z punktu widzenia rozwoju holdingu Grupy PKP. To właśnie w formie struktur holdingowych, skupiających przewoźników, zarządców infrastruktury i inne podmioty, funkcjonują najsilniejsze koleje europejskie: w Niemczech, Austrii, we Francji czy we Włoszech – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Kolejnym krokiem umożliwiającym sfinalizowanie całego procesu i przeprowadzenie aportu majątku będzie wykonanie jego wyceny przez profesjonalnego rzeczoznawcę. 23 stycznia br. Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyceny majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podmiot,

z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest do wykonania wyceny w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy. Obecnie PKP S.A. i PKP PLK S.A. prowadzą również zintensyfikowane prace nad finalizacją całego przedsięwzięcia, w tym dotyczące wyłączenia z aportu nieruchomości istotnych dla PKP S.A. w związku z prowadzonymi inwestycjami dworcowymi, uczestnictwem w programach rządowych, a także realizowanymi i planowanymi projektami deweloperskimi i logistycznymi oraz komercjalizacją.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to obecnie również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, m.in. dworce kolejowe, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym.