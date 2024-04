Estoński CIT dla firm IT. Te warunki trzeba spełnić

Estoński CIT to korzystna forma opodatkowania, z której jednak nie mogły korzystać firmy IT, zarabiające na sprzedaży oprogramowania. Sytuacja uległa jednak pewnej zmianie w obliczu najnowszej interpretacji Izby Skarbowej.

Estoński CIT dla firm IT

Jednym z warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) jest osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej. Jeżeli więcej niż 50 proc. przychodów będzie pochodziło ze źródeł pasywnych, m. in. z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, spółka utraci możliwość opodatkowania estońskim CIT. Wyklucza to z tej formy opodatkowania spółki działające w branży IT, których głównym źródłem przychodu były prawa autorskie.

Sytuacja zmienia się jednak w przypadku, w którym firma sprzedaje nie prawa do oprogramowania i jego kod źródłowy, a usługę polegającą na dostępie do programu.

– Przy sprzedaży w modelu SaaS nie dochodzi do zapłaty należności licencyjnych. Zasady współpracy w tym modelu nie przewidują, aby dochodziło do sprzedaży majątkowych praw autorskich bądź do udzielenia prawa do korzystania z nich na polach eksploatacji – wyjaśnia Rafał Knap, radca w kancelarii Graś i Wspólnicy.

Estoński CIT

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, jest preferencyjnym systemem opodatkowania firm podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wybierając podatek estoński, firma nie musi płacić podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom. To korzystna forma opodatkowania, wiec nie dziwi, że znalazła wielu zwolenników.

Inspiracją do stworzenia ryczałtu od dochodów spółek był m.in. model opodatkowania osób prawnych obowiązujący w Estonii, stąd potocznie nazywany jest estońskim CIT.

Jakie korzyści daje ten rodzaj opodatkowania? Przede wszystkim oszczędności. Opodatkowanie wypłaty zysku w postaci dywidendy jest niższe niż na zasadach klasycznych. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek zapłacisz znacznie mniej.

Forma ta może też sprzyjać poprawie płynności finansowej. Firma płaci podatek z chwilą wypłaty zysku. „To spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk wspólnikom. W ten sposób sama określa czas oraz wysokość podatku do zapłaty. Ponadto w Estońskim CIT nie występują zaliczki na podatek. Dzięki temu firma dysponuje większą ilością środków na bieżącą działalność gospodarczą” – przekonuje znów ministerstwo.