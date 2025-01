Milionowe zamówienia i wielkie ambicje. Koreański gigant inwestuje w Polsce

Koreański koncern POSCO International rozpoczął budowę swojej pierwszej fabryki w Polsce. Zlokalizowana w Brzegu, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, fabryka zajmie powierzchnię 21 tys. m² i będzie produkować rdzenie do silników elektrycznych. Inwestycja o wartości 42,3 mln euro (ok. 180 mln zł) jest częścią strategii koncernu na rozwój ekologicznego przemysłu samochodowego w Europie.

Gigantyczne zamówienia do 2030 roku

POSCO International wybrało Polskę na swoją najnowszą inwestycję dzięki dużemu zapotrzebowaniu na komponenty do pojazdów elektrycznych. Produkcja rdzeni silników trakcyjnych w Brzegu ma ruszyć w drugiej połowie 2025 roku. Początkowa zdolność produkcyjna wyniesie 260 tys. sztuk rocznie, a do 2030 roku zakład osiągnie pełne moce produkcyjne na poziomie ponad 1,2 mln sztuk. Budowa głównej hali oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych została już zakończona, a nad realizacją projektu czuwa firma Dekpol.

Hyundai Motor Group, do którego należą marki Hyundai i Kia, złożył już pierwsze zamówienie na ponad milion rdzeni. Komponenty wyprodukowane w Brzegu trafią m.in. do fabryk Hyundaia w Czechach, gdzie powstaje elektryczna Kona, oraz do zakładów Kia w Żilinie na Słowacji, które przygotowują się do produkcji nowych modeli EV3, EV6 i EV9. POSCO planuje globalnie wytwarzać do 4,3 mln rdzeni rocznie do 2025 roku, a do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 7 mln.

Kiedy ruszy seryjna produkcja?

Produkcja seryjna w nowym zakładzie w Brzegu ma ruszyć w drugiej połowie 2025 roku. Początkowe zdolności produkcyjne to 260 tys. sztuk rdzeni rocznie. Po uruchomieniu kompletu ośmiu pras produkcja roczna wzrośnie do ponad 1,2 mln zestawów do 2030 roku.

Na Jeong Su, prezes POSCO International Poland JS, podkreślił znaczenie inwestycji w Europie. "Zapewnienie bazy produkcyjnej w Europie, obok Azji i Ameryki Północnej, to strategiczny krok w rozwoju ekologicznego przemysłu motoryzacyjnego. Współpraca z europejskimi producentami samochodów pozwoli nam stać się liderem w produkcji ekologicznych części" – powiedział.

Kia i Hyundai już zamówiły niemal roczną produkcję z Polski

Pierwsze zamówienie na produkcję 1,03 mln sztuk rdzeni złożył już koncern Hyundai Motor Group, do którego należą marki Hyundai (elektryczne modele IONIQ) i Kia (EV3, EV6 i EV9). Komponenty produkowane na Dolnym Śląsku trafią m.in. do fabryki Hyundaia w Nosovicach w Czechach – tam jest produkowana m.in. elektryczna Kona. Z kolei Kia szykuje swoją fabrykę w Żilinie na Słowacji do uruchomienia produkcji bateryjnych samochodów.

