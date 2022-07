Niedziele handlowe lipiec 2022. Te sklepy będą otwarte 17 lipca

Ustawa wyznaczająca niedziele handlowe i niehandlowe weszła w życie w 2018 roku. Początkowo zakupy mogliśmy robić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Z każdym rokiem liczba niedziel handlowych była jednak coraz mniejsza. W 2022 roku zakupy w ostatni dzień tygodnia uda nam się zrobić jedynie w siedem niedziel.

Niedziele handlowe lipiec 2022 sklepy otwarte 17 lipca

Jeżeli planowałeś zrobienie większych zakupów w niedzielę 17 lipca, to może to nie być łatwe. Zgodnie z kalendarzem zakazu handlu będzie to niedziela niehandlowa. Warto też pamiętać, że na lipiec nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej.

To, że jutro przypada niedziela niehandlowa, nie oznacza jednak, że nie uda nam się wtedy zrobić żadnych zakupów. Zgodnie z prawem istnieje lista placówek, które nie zostały objęte zakazem handlu. Właśnie dlatego sklepy otwarte 17 lipca to m.in.:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

sklepy sprzedające materiały i narzędzia rolnicze

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem zakazu handlu, najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce już w sierpniu. Zakupy będzie można zrobić w ostatnią niedzielę wakacji, czyli 28 sierpnia. Na kolejne niedziele handlowe przyjdzie nam zaczekać aż do grudnia. Sklepy w niedziele będą otwarte dopiero 11 i 18 grudnia.

Przypominamy również, że w 2022 roku zakupy mogliśmy zrobić w ostatnią niedzielę stycznia, dwie niedziele w kwietniu, a także w ostatnią niedzielę czerwca. Dwie niedziele handlowe w kwietniu miały związek z ważnymi świętami, które przypadały w tym okresie – Wielkanocą i majówką.

