NVIDIA dokłada 2 mld dolarów na europejską AI i inwestuje w europejskie startupy

Trwa tournee Jensena Huanga, szefa nVidii po Europie. Kilka dni temu Jensen Huang ogłosił w Paryżu inwestycje w 4 francuskie startupy, wczoraj zaś w Londynie zapowiedział nowe inwestycje w takie brytyjskie firmy jak Boltz, ForesightWorks, Hivergeai, PrimaMente i Riverlane.





2 mld dolarów w tydzień

W Paryżu Jensen Huang ogłosił, że w ciągu tygodnia Nvidia przedstawi europejskie umowy dotyczące AI warte łącznie 2 mld dolarów. W ostatnim roku koncern zainwestował już w Europie ok. 8 mld dolarów.

Paryż był pierwszym przystankiem trasy światowego guru rewolucji, jaką daje technologia AI. Następnie Jensen Huang pojechał do Londynu, kolejnym jego przystankiem będzie Berlin.

Pierwsze pieniądze trafią do czterech francuskich firm:

Doctolib (platforma do umawiania wizyt lekarskich),

Genesis AI (sztuczna inteligencja dla robotów),

Pigment (oprogramowanie do planowania biznesowego),

Entalpic (AI w badaniach nad nowymi materiałami).

Kwot poszczególnych inwestycji nie ujawniono. Według Seoul Economic Daily plany Huang przedstawił prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi.

Kolejne inwestycje ogłoszone z kolei w Londynie trafią do firm zajmujących się AI w kontekście biotechnologicznym i infrastrukturalnym:

Boltz – to londyński startup zajmujący się sztuczną inteligencją, założony przez naukowców z MIT, tworzy modele biomolekularne i agentów sztucznej inteligencji, które pomagają naukowcom przewidywać struktury i interakcje molekularne oraz projektować potencjalne nowe leki.

Foresight – to startup z siedzibą w Londynie, pomaga właścicielom dużych projektów infrastrukturalnych, w tym centrów danych o dużej skali, przewidywać daty ukończenia, ograniczać ryzyko i przyspieszać czas generowania przychodów.

Hiverge – startup z Cambridge zajmujący się sztuczną inteligencją, założony przez badaczy z Google DeepMind i Uniwersytetu Cambridge, opracowuje silnik odkrywania sztucznej inteligencji, który automatycznie pisze i optymalizuje algorytmy do zadań takich jak szybsze szkolenie sztucznej inteligencji i planowanie złożonej logistyki.

Prima Mente – to londyński startup zajmujący się biologią sztucznej inteligencji, skupia się na budowaniu biologicznych modeli bazowych w celu rozszyfrowywania złożonych chorób i identyfikowania nowych celów terapeutycznych, począwszy od choroby Alzheimera, Parkinsona i SLA.

Riverlane – to startup z siedzibą w Cambridge zajmujący się komputerami kwantowymi, tworzy sprzęt i oprogramowanie do korekcji błędów w czasie rzeczywistym, które działają na wszystkich głównych typach kubitów, przyczyniając się do niezawodności komputerów kwantowych na tyle, by można je było stosować w praktyce.

Otwarte modele zamiast doganiania gigantów

– Europa musi włączyć się do wyścigu – mówił Huang, cytowany przez The Next Web. Jego zdaniem szansą są otwarte modele, które każdy może pobrać i dostosować do własnych potrzeb. Są tańsze w użyciu i można je dopasować do języka oraz wymogów danego kraju. To wpisuje się w europejską dyskusję o suwerenności technologicznej.

Przykładem jest Mistral AI. Nvidia zainwestowała we francuską firmę i dostarcza akceleratory do jej centrów danych. We wrześniu Mistral zebrał 3 mld euro przy wycenie ponad 21 mld euro. Jego najnowszy model wytrenowano na 4 tys. układów Grace Blackwell.

Huang przeciw hamowaniu AI

Wizyta zbiega się z rosnącymi w Europie i Wielkiej Brytanii głosami za ograniczeniem tempa rozwoju AI. Ludzie obawiają się modeli, które wymkną się spod kontroli, i zużycia energii przez centra danych. Huang sprzeciwia się spowalnianiu tej technologii. Przekonuje, że AI można rozwijać bezpiecznie i że będzie motorem gospodarki. Już we wrześniu mówił, że branża nie potrzebuje nowych regulacji.

Stanowisko nVidii nie dziwi: wiadomo, że im więcej europejskich firm buduje AI, tym sprzedaż chipów firmy rośnie.

Źródła: MamStartup.pl, Bloomberg, Quartz, The Next Web, Tech Funding News, Seoul Economic Daily, TechCrunch