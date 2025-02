Wybory w Niemczech. Wiemy, ile zarobi nowy kanclerz

W niedzielę odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech. Zakończyły się one zwycięstwem CDU/CSU, która uzyskała 28,6 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Alternatywa dla Niemiec (AfD) z wynikiem 20,8 proc. Dopiero trzecie miejsce zajęła rządząca do tej pory Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), którą poparło 16,4 proc. głosujących. W Bundestagu zasiądą również politycy Zielonych (11,6 proc.), a także Die Linke (8,8 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły BSW (4,9 proc.) i FDP (4,3 proc.).

Powyższe wyniki oznaczają, że powracająca po czterech latach do władzy chadecja będzie musiała szukać koalicjanta, a proces budowania nowego rządu może potrwać nawet kilka miesięcy. Niemal pewne jest, że na jego czele znajdzie się 69-letni Friedrich Merz. Będzie to pierwszy kanclerz z ramienia CDU/CSU od czasów Angeli Merkel. Nie jest jednak tajemnicą, że politycy ci mają ze sobą na pieńku. Na skutek konfliktu z kanclerz Merz przerwał w 2009 roku swoją nieźle rozwijającą się polityczną karierę i zdecydował się przejść do biznesu. Został partnerem w oddziale międzynarodowej firmy prawniczej Mayer Brown w Düsseldorfie. Do polityki wrócił, gdy jesienią 2018 roku Merkel zapowiedziała rezygnację z ubiegania się o przywództwo w CDU na kolejną kadencję i ustąpienie ze stanowiska kanclerza po kolejnych wyborach. Merz postanowił objąć schedę po Merkel, najpierw w partii, a potem w rządzie. Nie okazało się to takie proste. Dwukrotnie przegrał wybory na szefa CDU, najpierw z Annegret Kramp-Karrenbauer, potem z Arminem Laschetem. Udało się w 2022 roku po porażce chadecji w poprzednich wyborach. Wczorajsza wygrana otwiera drogę do spełnienia drugiego celu.

Ile zarabia kanclerz Niemiec?

Na jakie zarobki Merz będzie mógł liczyć, jako kanclerz? Wynagrodzenie szefa niemieckiego rządu ustalane jest na podstawie federalnej ustawy ministerialnej. Zgodnie z ustawą kanclerz otrzymuje 2/3 wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z wynagrodzeniem urzędników służby cywilnej w grupie wynagrodzeń B11. Do tego dochodzi uposażenie poselskie. Po wprowadzonej w połowie 2022 roku podwyżce diet dla członków Bundestagu kanclerz Olaf Scholz pobierał miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 30 189,67 euro, czyli ok. 125 tys. zł. Dla porównania szef polskiego rządu otrzymuje miesięcznie ok. 20,5 tys. zł, czyli sześć razy mniej.

