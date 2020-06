Spotify, Apple Music, YouTube i Amazon jednoczą się w proteście przeciw brutalności policji

Po wezwaniu do działania ze strony przemysłu muzycznego, strumieniowi giganci zobowiązali się do wsparcia akcji „Blackout Tuesday” (zwanego również „Black Out Tuesday”). Będą chwile ciszy dla uczczenia George’a Floyda i sprzeciwu przeciwko brutalności policji na Spotify, Apple Music, Amazon Music i YouTube Music.

„Blackout” to zaciemnienie lub wyłączenie prądu. „Tuesday” to wtorek. „Black Out” zaś wykluczenie czarnoskórych Amerykanów. Giganci streamingu muzycznego Spotify, Apple Music, Amazon Music i YouTube Music pojawią się 2 czerwca ze specjalnymi listami odtwarzania, chwilami ciszy i „czarnymi postami” w mediach społecznościowych. Kampania ma na celu protest przeciwko przemocy policyjnej i rasizmowi, a także uhonorowanie George’a Floyda, którego śmierć z rąk policji wywołała powszechne oburzenie i demonstracje w amerykańskich miastach i na całym świecie. Spotify doda 8-minutową i 46-sekundową chwilę ciszy, po wybraniu listy odtwarzania i podcastu na platformie. Długość chwili ciszy jest równa czasowi, na jaki były (już) policjant z Minneapolis, Derek Chauvin, przygwoździł Floyda za szyję kolanem, co spowodowało jego śmierć. Regularne programowanie radiowe Beats 1 w Apple Music zostało anulowane. Zamiast tego promowana jest stacja, która nadaje muzykę stworzoną przez czarnoskórych artystów. Amazon Music już tweetował dla poparcie akcji „Blackout Tuesday”, dodając, że wstrzyma wszystkie swoje media społecznościowe na ten dzień. YouTube Music wydało tweet wsparcia z oficjalnego konta. Także YouTube wcześniej zobowiązał się przekazać darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów na rzecz Center for Policing Equity. Akcja jest częścią szerszego ruchu w branży muzycznej. Wiele wytwórni nagraniowych bierze udział w „Blackout Tuesday”. Viacom CBS również bierze udział „blackoucie” trwającym 8 minut i 46 sekund w całej swojej sieci i kanałach kablowych. Czytaj także:

