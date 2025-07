Nowa Sól jak Kuwejt? Oto złoża, które mogą odmienić region

Nowa Sól może przejść gospodarczą rewolucję. Wszystko za sprawą odkrycia bogatych złóż miedzi i srebra, które znajdują się pod samym miastem oraz w pobliskich miejscowościach – Sumierzycach i Mozowie. Jak informuje "Fakt", inwestorem zainteresowanym eksploatacją tych zasobów jest kanadyjska spółka Lumina Metals.

Nowa Sól, dotąd kojarzona głównie z przemysłem motoryzacyjnym, może zyskać nowe znaczenie jako przyszłe centrum wydobycia surowców. Dyrektor generalny Lumina Metals, Jordan Pandoff, podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że odkryte złoża to jedno z największych tego typu odkryć w Europie od lat 50. XX wieku. Spółka zakończyła już prace poszukiwawcze i wchodzi w fazę przygotowań do uzyskania niezbędnych zezwoleń.

– To moment przełomowy. Rozpoczynamy proces formalnych wniosków, analiz środowiskowych i planowania zagospodarowania przestrzennego. Zakładamy, że potrwa to około 4–5 lat, ale jeśli będzie możliwość, przyspieszymy ten proces – zapowiedział Pandoff.

Lumina Metals planuje również wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, co może przyciągnąć dodatkowy kapitał. Jak zapewnia Pandoff, inwestorzy z całego świata mogą być zainteresowani współpracą z firmą działającą w stabilnym państwie, jakim jest Polska. Wskazał, że skoro kapitał trafia do krajów takich jak Kongo czy Ekwador, to tym bardziej Polska może liczyć na wsparcie finansowe.

Dodatkowym atutem dla potencjalnych inwestorów mogą być zmiany zapowiedziane przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Mowa o planowanym obniżeniu podatku od wydobycia miedzi, które ma nastąpić najpóźniej w 2026 roku. Ułatwienia podatkowe mogą zwiększyć atrakcyjność regionu i przyspieszyć rozwój przedsięwzięcia.

Inwestycja może mieć ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Eksperci przewidują, że w sektorach powiązanych z wydobyciem pracę może znaleźć nawet 70 tysięcy osób. To niemal dwa razy więcej niż obecna liczba mieszkańców Nowej Soli. Paweł Kleszcz z AtC Development podkreśla, że podobne inwestycje wpływały też na wzrost wartości nieruchomości i rozwój lokalnego biznesu.

